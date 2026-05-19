「レッドカードを出さなかったのはありえない」アーセナルFWの“足裏タックル”が物議。元英代表のご意見番コンビは判定に疑問符「彼は運が良かった」

「レッドカードを出さなかったのはありえない」アーセナルFWの“足裏タックル”が物議。元英代表のご意見番コンビは判定に疑問符「彼は運が良かった」