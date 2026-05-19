「この２人先輩後輩だったのか！」「デカすぎるて」巨人・阿部監督がJクラブユニ着用！サッカー×野球の超貴重２Sが話題
競技の枠を越えた珍しい２ショットが話題だ。
J２いわきFCの公式Xが５月18日、「読売ジャイアンツ阿部慎之助監督が、中央大学の後輩である田村監督を激励するために来社されました」と報告。阿部監督がいわきの、田村雄三監督が巨人のユニホームを着た写真を公開した。
阿部監督は1979年３月生まれ、田村監督は1982年12月生まれで、前者が４学年先輩だ。中央大学のOB同士で貴重な交流をしたようだ。
この様子を見たファンからは「この２人先輩後輩の関係だったのか！お互い監督としてこれからも頑張ってほしい！」「こういう繋がりいいな」「阿部監督デカすぎるて」「ガタイいいからいわきFCのユニフォーム似合ってる」「いわきFCのユニ姿の慎之助を拝める日が来るとは笑」といった声が続々と上がっている。
なお、現在セ・リーグ３位の巨人は、５月19日にヨークいわきスタジアムでヤクルトと対戦する。いわき遠征のタイミングで、サッカー界の後輩訪問が実現した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】超貴重！阿部監督がいわきユニ着用！田村監督は巨人ユニ姿
J２いわきFCの公式Xが５月18日、「読売ジャイアンツ阿部慎之助監督が、中央大学の後輩である田村監督を激励するために来社されました」と報告。阿部監督がいわきの、田村雄三監督が巨人のユニホームを着た写真を公開した。
阿部監督は1979年３月生まれ、田村監督は1982年12月生まれで、前者が４学年先輩だ。中央大学のOB同士で貴重な交流をしたようだ。
この様子を見たファンからは「この２人先輩後輩の関係だったのか！お互い監督としてこれからも頑張ってほしい！」「こういう繋がりいいな」「阿部監督デカすぎるて」「ガタイいいからいわきFCのユニフォーム似合ってる」「いわきFCのユニ姿の慎之助を拝める日が来るとは笑」といった声が続々と上がっている。
なお、現在セ・リーグ３位の巨人は、５月19日にヨークいわきスタジアムでヤクルトと対戦する。いわき遠征のタイミングで、サッカー界の後輩訪問が実現した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】超貴重！阿部監督がいわきユニ着用！田村監督は巨人ユニ姿