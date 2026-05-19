夜ドラ『ラジオスター』【第30話あらすじ】 大雨…前回の失敗を踏まえて
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）の第30話が、19日が放送される。
【場面カット】カナデ（福地桃子）たちが冷静に大雨情報を伝える
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第30話 あらすじ
リクト（甲斐翔真）はあることで思い悩んでいた。そんなとき鈴野町に大雨が降る。前回の失敗を踏まえカナデ（福地桃子）やリクト、多田（大八木凱斗）は冷静に大雨情報をラジオで伝える。その落ち着いた放送に安心する松本（甲本雅裕）。町の人々が耳を傾けるなか、楽しいトークを聞きたいというリクエストが入る。するとリクトにあるアイデアが浮かぶ。
【場面カット】カナデ（福地桃子）たちが冷静に大雨情報を伝える
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第30話 あらすじ
リクト（甲斐翔真）はあることで思い悩んでいた。そんなとき鈴野町に大雨が降る。前回の失敗を踏まえカナデ（福地桃子）やリクト、多田（大八木凱斗）は冷静に大雨情報をラジオで伝える。その落ち着いた放送に安心する松本（甲本雅裕）。町の人々が耳を傾けるなか、楽しいトークを聞きたいというリクエストが入る。するとリクトにあるアイデアが浮かぶ。