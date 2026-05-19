『第七回大阪落語祭』開催発表…“めったに見られない”噺家大集結へ 重鎮から若手、関東勢もずらり【スケジュール・出演一覧】
大阪国際文化芸術プロジェクト『第七回大阪落語祭』が、今年9月18日〜23日の6日間、国立文楽劇場（大阪市中央区）で開催されることが決まった。
【写真多数】すごいメンツ…『第七回大阪落語際』に出演する東西の落語家たち
「上方落語」は、発祥から300年の歴史を有し、大阪の文化芸術を代表する伝統芸能のひとつ。『大阪落語祭』では、大阪・関西万博開催を契機に高まった大阪への関心を引き継ぎ、上方落語の魅力を大阪から全国へと発信。あわせて、天満天神繁昌亭や動楽亭など、上方落語が日常的に楽しめる寄席小屋への誘客を図る。
今年は、東西の金看板から次代を担う上方落語家までが勢ぞろいし、大阪落語祭と呼ぶにふさわしい話題性の高い寄席が連日実現。さらに、次代を担う中堅・若手噺家が大トリを務めるなど、上方落語のさらなる発展と次世代育成も目指す。
■『第七回大阪落語祭』
開催期間：2026年9月18日（金）〜23日（水・祝）
会場：国立文楽劇場（大阪市中央区日本橋1-12-10）
初日 文楽劇場公演＝9月18日（金）
上方落語を支え続け、今もなお活躍を続ける上方落語界の重鎮が勢ぞろいの上方落語顔見世興行。口上では翌日から開催される「中秋大吉寄席」のトリを務める噺家が全員出演。
時間：18:30開場／19:00開演
料金：6000円（前売・当日共／税込／全席指定）
出演：
【高座】桂咲之輔、笑福亭松喬、桂文珍＜仲入＞口上、桂南光、桂文枝
【口上】月亭方正、桂米紫、笑福亭由瓶、林家菊丸、桂米之助、桂吉弥、笑福亭鉄瓶、笑福亭三喬、桂雀太
司会・笑福亭仁
中秋大吉寄席＝9月19日（土）〜23日（水・祝）
東西の金看板が連日出演。トリは上方落語界次代の中堅・若手噺家が白熱の話芸を届けるなど、普段はめったに見られない寄席となる。
時間：（1）10:30開場／11:00開演・（2）14:30開場／15:00開演
※23日（水・祝）は（1）のみ
料金：5000円（前売・当日共／税込／全席指定）
出演：
9月19日（土）
（1）10:30開場／11:00開演
桂おとめ、桂弥っこ、桂米團治＜仲入＞三遊亭わん丈、月亭方正
（2）14:30開場／15:00開演
桂天吾、笑福亭呂好、笑福亭銀瓶＜仲入＞林家つる子、桂米紫
9月20日（日）
（1）10:30開場／11:00開演
月亭遊真、露の紫、桂福團治＜仲入＞柳家三三、笑福亭由瓶
（2）14:30開場／15:00開演
笑福亭呂翔、桂米輝、桂南天＜仲入＞三遊亭兼好、林家菊丸
9月21日（月・祝）
（1）10:30開場／11:00開演
桂二豆、桂三実、桂かい枝＜仲入＞笑福亭鶴光、桂米之助
（2）14:30開場／15:00開演
笑福亭喬路、桂治門、桂南光＜仲入＞柳亭小痴楽、桂吉弥
9月22日（火・休）
（1）10:30開場／11:00開演
桂弥壱、笑福亭生寿、笑福亭仁智＜仲入＞立川志らく、笑福亭鉄瓶
（2）14:30開場／15:00開演
笑福亭喬龍、笑福亭笑利、桂文珍＜仲入＞桂宮治、笑福亭三喬
9月23日（水・祝）
（1）10:30開場／11:00開演
月亭希遊、桂小鯛、笑福亭松喬＜仲入＞蝶花楼桃花、桂雀太
大千秋楽公演＝9月23日（水・祝）
『第七回大阪落語祭』のフィナーレを飾る「大千穐楽公演」。一門・所属を越えた上方落語家が大集合。珠玉の高座はもちろん、創作力を問われる「100秒小噺」やおなじみの「大喜利」など、この機会にしか見られない盛りだくさんの公演となる。
時間：14:30開場／15:00開演
料金：3500円（前売・当日共／税込／全席指定）
出演：
【司会】桂米團治、高樹リサ
【高座】月亭柳正、桂慶治朗、桂吉坊、笑福亭生喬
【100秒小噺】桂米舞、桂小梅、桂二乗、桂鯛蔵、桂文路郎、桂笑金、桂かかお、桂健枝郎、桂りょうば
【高座】笑福亭喬介、桂吉の丞、桂文三
【100秒小噺】笑福亭松五、桂八十助、桂福留、笑福亭喬明、桂小留、露の瑞、露の眞、月亭秀都、笑福亭大智
【大喜利】桂小文枝、月亭八方、桂三歩、桂楽珍、桂力造、森乃石松、桂春之輔、笑福亭呂竹、桂團治郎、桂福丸
【写真多数】すごいメンツ…『第七回大阪落語際』に出演する東西の落語家たち
「上方落語」は、発祥から300年の歴史を有し、大阪の文化芸術を代表する伝統芸能のひとつ。『大阪落語祭』では、大阪・関西万博開催を契機に高まった大阪への関心を引き継ぎ、上方落語の魅力を大阪から全国へと発信。あわせて、天満天神繁昌亭や動楽亭など、上方落語が日常的に楽しめる寄席小屋への誘客を図る。
■『第七回大阪落語祭』
開催期間：2026年9月18日（金）〜23日（水・祝）
会場：国立文楽劇場（大阪市中央区日本橋1-12-10）
初日 文楽劇場公演＝9月18日（金）
上方落語を支え続け、今もなお活躍を続ける上方落語界の重鎮が勢ぞろいの上方落語顔見世興行。口上では翌日から開催される「中秋大吉寄席」のトリを務める噺家が全員出演。
時間：18:30開場／19:00開演
料金：6000円（前売・当日共／税込／全席指定）
出演：
【高座】桂咲之輔、笑福亭松喬、桂文珍＜仲入＞口上、桂南光、桂文枝
【口上】月亭方正、桂米紫、笑福亭由瓶、林家菊丸、桂米之助、桂吉弥、笑福亭鉄瓶、笑福亭三喬、桂雀太
司会・笑福亭仁
中秋大吉寄席＝9月19日（土）〜23日（水・祝）
東西の金看板が連日出演。トリは上方落語界次代の中堅・若手噺家が白熱の話芸を届けるなど、普段はめったに見られない寄席となる。
時間：（1）10:30開場／11:00開演・（2）14:30開場／15:00開演
※23日（水・祝）は（1）のみ
料金：5000円（前売・当日共／税込／全席指定）
出演：
9月19日（土）
（1）10:30開場／11:00開演
桂おとめ、桂弥っこ、桂米團治＜仲入＞三遊亭わん丈、月亭方正
（2）14:30開場／15:00開演
桂天吾、笑福亭呂好、笑福亭銀瓶＜仲入＞林家つる子、桂米紫
9月20日（日）
（1）10:30開場／11:00開演
月亭遊真、露の紫、桂福團治＜仲入＞柳家三三、笑福亭由瓶
（2）14:30開場／15:00開演
笑福亭呂翔、桂米輝、桂南天＜仲入＞三遊亭兼好、林家菊丸
9月21日（月・祝）
（1）10:30開場／11:00開演
桂二豆、桂三実、桂かい枝＜仲入＞笑福亭鶴光、桂米之助
（2）14:30開場／15:00開演
笑福亭喬路、桂治門、桂南光＜仲入＞柳亭小痴楽、桂吉弥
9月22日（火・休）
（1）10:30開場／11:00開演
桂弥壱、笑福亭生寿、笑福亭仁智＜仲入＞立川志らく、笑福亭鉄瓶
（2）14:30開場／15:00開演
笑福亭喬龍、笑福亭笑利、桂文珍＜仲入＞桂宮治、笑福亭三喬
9月23日（水・祝）
（1）10:30開場／11:00開演
月亭希遊、桂小鯛、笑福亭松喬＜仲入＞蝶花楼桃花、桂雀太
大千秋楽公演＝9月23日（水・祝）
『第七回大阪落語祭』のフィナーレを飾る「大千穐楽公演」。一門・所属を越えた上方落語家が大集合。珠玉の高座はもちろん、創作力を問われる「100秒小噺」やおなじみの「大喜利」など、この機会にしか見られない盛りだくさんの公演となる。
時間：14:30開場／15:00開演
料金：3500円（前売・当日共／税込／全席指定）
出演：
【司会】桂米團治、高樹リサ
【高座】月亭柳正、桂慶治朗、桂吉坊、笑福亭生喬
【100秒小噺】桂米舞、桂小梅、桂二乗、桂鯛蔵、桂文路郎、桂笑金、桂かかお、桂健枝郎、桂りょうば
【高座】笑福亭喬介、桂吉の丞、桂文三
【100秒小噺】笑福亭松五、桂八十助、桂福留、笑福亭喬明、桂小留、露の瑞、露の眞、月亭秀都、笑福亭大智
【大喜利】桂小文枝、月亭八方、桂三歩、桂楽珍、桂力造、森乃石松、桂春之輔、笑福亭呂竹、桂團治郎、桂福丸