韓国を訪れている高市首相は、首脳会談を終え、李在明大統領との共同記者発表に臨みました。両首脳は、中東情勢の緊迫化を受け、両国間のサプライチェーン協力の拡大などで一致しました。

韓国・李在明大統領

「現在の国際情勢は嵐のように激しくなっています。これまで以上に友好国間の協力とコミュニケーションが必要な時だと思います」

高市首相

「良好な日韓関係の基調を着実に発展させ、両国がインド・太平洋地域の安定化の要として役割を果たしていくということが極めて重要だと思っております」

共同記者発表で、李在明大統領は「中東地域の平和と安定が早急に回復されるべきとの考えで一致した」と述べました。そのうえで、両国が原油の中東依存度が高く、供給不安を抱えていることを踏まえ、サプライチェーンをめぐる協力を拡大していくことで一致しました。

また、日韓両国のLNG＝液化天然ガスの需給協力も拡大し、原油需給や備蓄に関する情報共有を深めていくことでも一致しました。一方で、国際情勢が急激に変化しているとして、インド太平洋地域の平和と安定のための日韓・日米韓3か国の協力の重要性も確認しました。