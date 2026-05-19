◇MLB パドレス1-0ドジャース(日本時間19日、ペトコ・パーク)

山本由伸投手が初回の被弾について悔しさを語りました。

初回にミゲル・アンドゥハー選手にソロホームランを被弾した山本投手。しかしその後2回4回6回と三者凡退に抑える好投を続けます。7回107球を投げ、3安打(1本塁打ふくむ)、8奪三振、2四球、失点は初回のホームランのみでした。しかし打線の援護はもらえず山本投手に4敗目がつきました。

試合後、山本投手は「初回、回り気味があったと言いますか、そこから投球の、フォームの間の部分を意識して、2イニング目ぐらいからやっと、いいピッチングになってきましたけど、すごく悔しい失投でした。今日の試合もその1点で試合が決まりましたし。良くはなっていると思いますけど、課題点の1つだなと思います」と反省を口にし、「 やるべきことは自分の中ですごく明確にあるので、これから改善できると思います」と前を向きます。

昨シーズンに比べて被本塁打の数、ペースが多いと指摘されると「まあ問題はそこじゃないというか、それがそうなっている原因があるので、そこを改善するべきだと思いますし、今日投げている中で、すごくいい感覚があったので、これから良くなっていくと思います」と自分の中での原因はわかっている様子です。

「やっぱり負けるのはどの試合もすごく悔しいですし、今日は相手ピッチャーがすごくいい投手だったので、僕が初回に失投してホームランを打たれて、先制されているようではダメだなというのはすごく思いました。なんとか0対0で投げていけるような試合内容を作りたかったですね。次、頑張ります」、ド軍のエースとして気合を入れ直しました。