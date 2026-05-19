　カーボベルデサッカー連盟は18日、北中米ワールドカップに臨むカーボベルデ代表メンバー26人を発表した。昨年8月に前十字靭帯断裂の重傷を負って長期離脱を強いられ、今月17日のラ・リーガ前節で復帰を果たしたばかりのDFローガン・コスタ(ビジャレアル)が滑り込みで選出された。

　カーボベルデ代表はカメルーンやリビアと同組だったアフリカ予選D組を首位で突破し、W杯初出場。15日の大会初戦でスペインと戦った後、21日にウルグアイ、26日にサウジアラビアと対戦する。

　カーボベルデ代表メンバーは以下のとおり

▽GK

ボジーニャ(チャベス)

マルシオ・ロサ(モンタナ)

カルロス・サントス(サンディエゴFC)

▽DF

スティーブン・モレイラ(コロンバス・クルー)

ワグネル・ピナ(トラブゾンスポル)

ジョアン・パウロ・フェルナンデス(ステアウア・ブカレスト)

シドニー・カブラル(ベンフィカ)

ローガン・コスタ(ビジャレアル)

ピコ(シャムロック・ローバーズ)

ケルビン・ピレス(SJK)

ストピラ(トレンセ)

ディネイ(アルバタエフ)

▽MF

ジャミロ・モンテイロ(ズウォレ)

テルモ・アルカンジョ(ビトーリア)

ヤニック・セメド(ファレンセ)

ラロス・ドゥアルテ(プスカシュ・アカデミア)

デロイ・ドゥアルテ(ルドゴレツ)

ケビン・ピナ(クラスノダール)

▽FW

ライアン・メンデス(ウードゥル)

ウィリー・セメド(オモニア)

ギャリー・ロドリゲス(アポロン・リマソール)

ジョバネ・カブラル(エストレラ・アマドゥーラ)

ヌーノ・ダ・コスタ(バシャクシェヒル)

ダイロン・リブラメント(カサピア)

ギルソン・ベンチモル(アクロン・トルヤッティ)

ヘリオ・バレラ(マッカビ・テルアビブ)