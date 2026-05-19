W杯初出場カーボベルデ代表メンバー発表!! 昨年前十字靱帯断裂のビジャレアルDFが復帰戦経て滑り込み
カーボベルデサッカー連盟は18日、北中米ワールドカップに臨むカーボベルデ代表メンバー26人を発表した。昨年8月に前十字靭帯断裂の重傷を負って長期離脱を強いられ、今月17日のラ・リーガ前節で復帰を果たしたばかりのDFローガン・コスタ(ビジャレアル)が滑り込みで選出された。
カーボベルデ代表はカメルーンやリビアと同組だったアフリカ予選D組を首位で突破し、W杯初出場。15日の大会初戦でスペインと戦った後、21日にウルグアイ、26日にサウジアラビアと対戦する。
カーボベルデ代表メンバーは以下のとおり
▽GK
ボジーニャ(チャベス)
マルシオ・ロサ(モンタナ)
カルロス・サントス(サンディエゴFC)
▽DF
スティーブン・モレイラ(コロンバス・クルー)
ワグネル・ピナ(トラブゾンスポル)
ジョアン・パウロ・フェルナンデス(ステアウア・ブカレスト)
シドニー・カブラル(ベンフィカ)
ローガン・コスタ(ビジャレアル)
ピコ(シャムロック・ローバーズ)
ケルビン・ピレス(SJK)
ストピラ(トレンセ)
ディネイ(アルバタエフ)
▽MF
ジャミロ・モンテイロ(ズウォレ)
テルモ・アルカンジョ(ビトーリア)
ヤニック・セメド(ファレンセ)
ラロス・ドゥアルテ(プスカシュ・アカデミア)
デロイ・ドゥアルテ(ルドゴレツ)
ケビン・ピナ(クラスノダール)
▽FW
ライアン・メンデス(ウードゥル)
ウィリー・セメド(オモニア)
ギャリー・ロドリゲス(アポロン・リマソール)
ジョバネ・カブラル(エストレラ・アマドゥーラ)
ヌーノ・ダ・コスタ(バシャクシェヒル)
ダイロン・リブラメント(カサピア)
ギルソン・ベンチモル(アクロン・トルヤッティ)
ヘリオ・バレラ(マッカビ・テルアビブ)
カーボベルデ代表はカメルーンやリビアと同組だったアフリカ予選D組を首位で突破し、W杯初出場。15日の大会初戦でスペインと戦った後、21日にウルグアイ、26日にサウジアラビアと対戦する。
▽GK
ボジーニャ(チャベス)
マルシオ・ロサ(モンタナ)
カルロス・サントス(サンディエゴFC)
▽DF
スティーブン・モレイラ(コロンバス・クルー)
ワグネル・ピナ(トラブゾンスポル)
ジョアン・パウロ・フェルナンデス(ステアウア・ブカレスト)
シドニー・カブラル(ベンフィカ)
ローガン・コスタ(ビジャレアル)
ピコ(シャムロック・ローバーズ)
ケルビン・ピレス(SJK)
ストピラ(トレンセ)
ディネイ(アルバタエフ)
▽MF
ジャミロ・モンテイロ(ズウォレ)
テルモ・アルカンジョ(ビトーリア)
ヤニック・セメド(ファレンセ)
ラロス・ドゥアルテ(プスカシュ・アカデミア)
デロイ・ドゥアルテ(ルドゴレツ)
ケビン・ピナ(クラスノダール)
▽FW
ライアン・メンデス(ウードゥル)
ウィリー・セメド(オモニア)
ギャリー・ロドリゲス(アポロン・リマソール)
ジョバネ・カブラル(エストレラ・アマドゥーラ)
ヌーノ・ダ・コスタ(バシャクシェヒル)
ダイロン・リブラメント(カサピア)
ギルソン・ベンチモル(アクロン・トルヤッティ)
ヘリオ・バレラ(マッカビ・テルアビブ)