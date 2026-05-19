W杯初出場カーボベルデ代表メンバー発表!! 昨年前十字靱帯断裂のビジャレアルDFが復帰戦経て滑り込み

W杯初出場カーボベルデ代表メンバー発表!! 昨年前十字靱帯断裂のビジャレアルDFが復帰戦経て滑り込み