猫を飼う人であれば、誰もが恐れる「慢性腎臓病」。だが、現実は「なりやすい」どころの話ではない。AIM医学研究所所長の宮粼徹氏は、静かだが確信に満ちた口調で「ほとんど全ての猫が慢性腎臓病になってしまう」と断言する。

【動画を見る】「猫は15歳で死ぬ生き物じゃない」本当の寿命“30歳”を阻む、すべての猫に宿る「先天的バグ」の正体

なぜ、多くの猫が同じ病気で命を落とすのか。答えは環境や食事ではなく、猫という生き物が抱える「先天的なバグ」にあった。（全2回の1回目／続きを読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年4月18日配信）

猫だけが抱える致命的な欠陥

宮粼氏はもともと消化器内科の臨床医だった。病棟に立つうちに、何十年もかけて進行する慢性腎臓病を止めることも治すこともできないという事実を目の当たりにして愕然とし、研究の世界へ転じた。そこで発見したのが、血液中に存在するタンパク質「AIM」だ。

AIMの役割は、腎臓病の原因となる「体内のゴミ」を処理すること。宮粼氏はこれを「粗大ごみのシール」に例える。細胞の死骸や壊れたタンパク質といった腎臓に炎症を起こすゴミが出ると、血液中のAIMがその台紙であるIgMから剥がれてゴミにペタッと貼り付く。それを目印に「清掃車」である免疫細胞がやってきて、ゴミを食べて処理する。このシステムが機能している限り、腎臓にゴミは溜まらない。



宮粼徹氏

ところが、猫は違った。猫の体内にもAIMは存在しているが、「台紙から剥がれない」のだという。必要なときにシールとして機能しないため、腎臓にゴミが溜まり続け、炎症という「火」が腎臓を焼き尽くしていく。

しかもこれは、イエネコだけの問題ではない。「ライオンもチーターも、ネコ科は全員これなんです」と宮粼氏は語る。これは個体差でも飼育環境でもなく、ネコ科全体が共有する絶望的な「先天的バグ」なのだ。

「腎臓病で死ぬから15歳なんであって…」

宮粼氏が開発に取り組む治療薬の仕組みは、構造的にシンプルだ。台紙から剥がれたAIMを体の外で大量生産し、猫に注射してやればいい。

治験は昨年すでに完了し、「成功のうちに終わった」という。結果は劇的だった。AIMを投与しなかった場合、末期に近いステージの猫は半年で半数が死亡した。しかしAIMを投与した猫は、死亡率が大幅に抑制され、「腎臓病の悪化が止まって、元気なまま生きている」状態が確認されたのだ。

ここで宮粼氏の口から、衝撃的な仮説が語られる。

「腎臓病で亡くなるから、猫の今の寿命は15歳なのであって、そうでなければ、おそらくその倍（30歳）くらいは生きられるのではないか」

猫が「ピンピンコロリ」で天寿を全うする未来。それは決して夢物語ではない。では、この画期的な新薬は、私たち「人間」の不治の病（透析治療）をどう変えるのか？ 人間の透析医療費「年間2兆円」を激減させるかもしれない壮大なプロジェクトの全貌は、動画の中で詳細に語られている。

〈小学生の「222円」に研究者は言葉を失った…パンデミックに阻まれた“猫の腎臓病薬”を救った「1万人の猫好き」の執念〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）