栃木県で女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された強盗殺人事件で、逮捕された夫婦が事前に凶器を準備し、実行役とされる少年側に渡したとみられることが捜査関係者への取材で新たにわかりました。

記者

「竹前容疑者がさくら署から出ていきます」

顔を手で覆いながら車に乗り込む男。けさ、警察署から裁判所に移送された横浜市の無職・竹前海斗容疑者（28）です。

妻の美結容疑者（25）も身柄を検察庁に送られました。

取り調べに対し、夫婦は「自分たちは関係ない」と容疑を否認していることがわかりました。

今月14日、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどした事件。実行役とみられる16歳の高校生の少年4人も逮捕されています。

少年の一部は「夫婦に頼まれてやった」と供述しているということですが、その後の捜査関係者への取材で、竹前容疑者夫婦が事前に凶器を準備し、少年側に渡したとみられることが新たにわかりました。

少年の一部

「その場で初めて夫婦と会った」

また、捜査関係者によると、逮捕された6人全員がそろって顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみられるということです。

少年4人は事件当日、犯行現場に向かう前に夫婦と一旦集合して、事件の打ち合わせをしていたと警察はみています。

また、現場となった富山さんの自宅からは「ある証拠」が見つかっていました。

記者

「犯行現場となった住宅では、少年の一部が着用していた服が見つかったということです」

少年が逃走する際に気づかれにくいよう、脱ぎ捨てた可能性もあるとみて調べています。

事件に関与したことを後悔する内容を話している少年もいるということで、警察は少年らが指示役とされる夫婦に脅されていた可能性もあるとみて捜査しています。