〈「猫は15歳で死ぬ生き物じゃない」本当の寿命“30歳”を阻む、すべての猫に宿る「先天的バグ」の正体〉から続く

猫の腎臓病治療薬の治験が成功し、今まさに薬事申請へと向かう宮粼徹氏。しかしその道のりには、あのパンデミックに阻まれ、研究が「あと10年はかかる」と覚悟した絶望的な瞬間があった。開発研究のための資金援助が完全に止まってしまった、あの時の話だ。（全2回の2回目／はじめから読む）

【動画を見る】小学生の「222円」に研究者は言葉を失った…国の壁に阻まれた“猫の腎臓病薬”を救った「1万人の猫好き」の執念

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年4月18日配信）

猫の腎臓病治療薬の開発は「細々とやっていた」

東京大学医学部の教授として研究を続けていた宮粼氏にとって、猫の腎臓病治療薬の開発は制度的に困難だった。医学部教授として獲得する研究費は基本、厚労省系のもので、その研究費を農林水産省管轄の動物薬の開発に表立って使うことは難しいという事情があり、応援してくれるいくつかの企業からの寄付金を頼りに「細々とやっていた」のが実態だった。

そこにコロナ禍が直撃し、企業からの寄付が完全に途絶えた。「一旦中断して、人間用のAIM研究が完成してから猫薬に転用するしかないか」。宮粼氏がある媒体のインタビューでこの窮状を率直に語った日、事態は急転する。

最終的に1万件以上集まった寄付

記事を読んだネット上の猫好きたちが、「私たちがなんとかする」と動き始めたのだ。そもそも宮粼氏は、一般の方々からの寄付を募集していなかったのだが、誰かが「東大の『その他の寄付』欄にコメント付きで振り込めばいい」と調べ上げ、SNSで拡散した。



宮粼徹氏

一晩で何千件もの寄付が殺到し、最終的には1万数千件の支援が集まった。宮粼氏があとから全てのコメントに目を通すと、そこには「自分の子は亡くなってしまったけれど、他の猫たちのために頑張ってください」という切実な声が溢れていた。

そして宮粼氏が言葉を失ったのは、ある一件の振込だった。

「小学生ぐらいの子が、おそらく1000円か2000円のお小遣いの中から、222円（にゃんにゃんにゃん）を振り込んでくれていたんです」

その寄付を前に、宮粼氏は当時の衝撃を「もうちょっと、言葉が出なかったですね」と振り返る。

「猫薬は絶対に完成させねばならない」

この圧倒的な熱量が、宮粼氏の腹を決めさせた。「こんなに期待されてるんだったら、まず猫薬は絶対に完成させねばならない」。薬の開発に徹底的に集中するため、集まった寄付金を元に、まず自ら研究所を立ち上げ、治験薬の開発を加速させた。

完成した治験薬を用いて行う治験には「2桁億円」という莫大な資金がかかる。そのため治験の実施は、製薬会社にお願いするのが通常だが、大企業ではひとつひとつの決断に時間がかかり、どうしても遅くなる。それを待っていては、一匹また一匹と亡くなっていく猫たちに間に合わない。宮粼氏は自ら製薬ベンチャーを立ち上げ、「利益度外視」で出資してくれる、半ば応援団のような出資者たちから資金を集めるという異例の決断を下した。

猫を愛する人々の思いから始まった連鎖は、どのようにして猫を救う「異例のベンチャー設立」へと繋がったのか。そして宮粼氏が「完璧な申請書を用意するために具合が悪くなるぐらい」追い込まれながら進める、実用化に向けた知られざる苦闘の裏側は、以下の動画で余すところなく語られている。

（「文春オンライン」編集部）