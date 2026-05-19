日本航空（JAL）は、フィンエアー搭乗時にFLY ON プログラムマイルUPボーナスの積算を5月1日から開始した。

JALマイレージバンクでは、FLY ONポイントに応じて4つのステイタスがああり、ステイタス保有者には対象航空会社にマイル積算運賃での搭乗でボーナスマイルを積算している。

積算率は、JMBダイヤモンド会員が130％、JGCプレミア会員とJMBサファイア会員が105％、JMBクリスタル会員が55％、JALグローバルクラブ（JGC）会員が35％。FLY ONステイタスを保有するJGC会員の場合はより高い積算率が適用され、重複適用はできない。

これにより、5月1日からの対象航空会社は、JALグループ、アメリカン航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、フィンエアー、イベリア航空、マレーシア航空（日本〜マレーシア路線）、ガルーダ・インドネシア航空（日本〜インドネシア路線）となった。

■マイルUPボーナス積算率

・JMBダイヤモンド会員 130％

・JGCプレミア会員 105％

・JMBサファイア会員 105％

・JMBクリスタル会員 55％

・JGC会員 35％