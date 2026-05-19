浅草『とんかつ中根』はとんかつ＆寿司の二刀流。トマトソースが肉の旨みを引き立てる

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草のとんかつ店『とんかつ中根』です。

編集：武内慎司さん“イチ推し”トマトソースがとんかつの旨みをグッと引き立てる

フレンチで研鑽を積んだ父が浅草で、まずはとんかつ店を開業。その後、ホテルの寿司店で腕を磨いた息子・康太郎さんが加わり、とんかつ＆寿司という他にはない店が誕生した。もう25年近く前のことだ。

肉と脂のバランスに優れた大和ぶたのロースを使ったとんかつは、下に敷く自家製トマトソースのやわらかな酸味も相まって軽やかで上品な旨さ。香ばしい衣の味わいもいい調味料だ。

ロースカツ定食1870円

『とんかつ中根』ロースカツ定食 1870円 トマトソースにとんかつソースを混ぜてコクとスパイス感を加えても美味

そして毎朝豊洲で吟味した魚介を使った寿司は、キリッと米酢が効いたシャリに仕事をしたネタがのる端正な江戸前。どちらも甲乙つけ難いおいしさで、酒肴＆お酒の揃えもいい。

今回は何を食べるべきかメニューを前にむむむと悩んでしまうこと必至……つまりは、食いしん坊にはこれほど楽しい店はないのだ。

『とんかつ中根』（左）店主 中根康太郎さん、中根夏紀さん

店主：中根康太郎さん、中根夏紀さん「仲間でいらしてどちらも楽しむ方も多いですよ」

『とんかつ中根』

浅草『とんかつ中根』

［店名］『とんかつ中根』

［住所］東京都台東区浅草6-17-7

［電話］03-3875-6944

［営業時間］11時〜13時40分、17時〜21時

［休日］日・祝

［交通］東武伊勢崎線浅草駅北口から徒歩10分、地下鉄銀座線浅草駅5番出口から徒歩15分

武内慎司さんプロフィール／カツカレー、カツ丼まで含めると月に4〜5食はとんかつを食べている。好みはパン粉細かめのロース。小川町『やまいち』さんも好き！

「洋食の流れを汲むとんかつ。ホテルで腕を磨いた江戸前寿司。ふたつの贅沢が楽しめるなんて！」

撮影／鵜澤昭彦、取材／編集部

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2026年3月号

■おとなの週末2026年6月号は「ビールは旅。」

【画像ギャラリー】『とんかつ中根』の「ロースカツ定食」がコレ！自家製トマトソースも相まって軽やかで上品な旨さ（7枚）