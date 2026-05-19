「めいちゃんがんばれ」永野芽郁の最新ショット＆グッズ告知に反響「可愛すぎて使えない」「笑顔が眩しくて」
俳優・永野芽郁さんのマネージャーが運営するInstagramアカウントは5月18日、投稿を更新。オフィシャルグッズの発売を告知し、永野さんの最新ショットを公開しました。
【写真】グッズを身に着けた永野芽郁
コメントでは「ついにグッズ〜〜」「バッグもシャツも激かわ」「グッズ全部可愛すぎます めいどん最高です」「可愛すぎる！大天使！！！」「芽郁ちゃんありがとう グッズ買えたよ〜 可愛すぎて使えない」「何よりもお写真の芽郁ちゃんが可愛すぎて…笑顔が眩しくて、元気もらえました！」と、絶賛の声や「めいちゃんがんばれ」と、応援の声も寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】グッズを身に着けた永野芽郁
「バッグもシャツも激かわ」同アカウントは「フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』の発売を記念してオフィシャルグッズの販売が決定しました！」と報告し、3枚の写真を投稿。1枚目は、オリーブグリーンのキャップに白いTシャツを合わせた、カジュアルなコーディネートです。2枚目では「MAGNOLIE」のロゴが入ったトートバッグを持って座り、かわいらしい表情を見せています。3枚目は、着用している白いTシャツの背中に入った、オリジナルデザインを見せています。
「『MAGNOLIE』 6月21日(日）発売決定」3月29日に「フォト&スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』 6月21日(日）発売決定」と告知していた同アカウント。「発売記念イベントも行います」とのことです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)