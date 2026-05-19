20日(水)は全国の広い範囲で雨が降る見込みです。その後も九州から関東ではしばらくすっきりしない天気が続くでしょう。次に晴れるのはいつになるのか？午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■19日夜は九州や四国で傘の出番

19日(火)の昼頃まで晴れていた九州南部で雲が広がってきています。このあと、九州南部は所々で雨が降るでしょう。夕方以降は九州北部でも雨の降り出す所がありそうです。四国でも、お帰りが遅くなる方は折りたたみ傘があると安心です。



■20日は西からまとまった雨に

20日(水)は西日本や東海、北陸を中心に、まとまった雨となりそうです。夜は関東や東北南部も雨の降り出す所があるでしょう。北海道も朝、一時的に雨の降る所がありそうです。

【雨が降る時間帯は？】

九州→九州南部の雨は午前が中心。九州北部は日中雨のやむ時間が長いですが、夜はまた雨雲が広がるでしょう。一日雨が降りやすい状態が続くため、傘は持ち歩いておくと安心です。

中国・四国→午前中は雨の降る所は少ないでしょう。昼頃からはまとまった雨雲がかかりそうです。四国は夕方にかけて、中国地方は夜にかけて雨が降ったりやんだりとなるでしょう。

近畿→雨は午後からが中心です。夜にかけて本降りの雨となるでしょう。

東海→午後は次第にまとまった雨雲がかかるでしょう。夜遅くなるほど雨の降り方が強まる予想です。

北陸→降り出しの早い福井県で夕方から、遅い新潟県で夜から雨が降り出す見込みです。夜遅くは雨脚の強まる所があるでしょう。

関東→夜遅くは次第に雨が降り出すでしょう。日中は晴れ間が出るので、晴雨兼用の傘があるとよさそうです。

東北南部→日中は広く晴れますが、ゆっくり天気は下り坂です。夜遅くは福島県を中心に雨が降るでしょう。

■20日は暑さ落ち着く 関東は暑さ続く

20日(水)は、ここ数日続いていた極端な暑さがようやく落ち着きそうです。前日との気温差が10℃くらいとかなり大きくなる所もありますので、体調管理にお気をつけください。

◎最高気温の変化が大きい地点◎

北海道・帯広 19日(火)25.0℃ → 20日(水)15℃予想

青森・八戸 19日(火)27.1℃ → 20日(水)17℃予想

京都 19日(火)32.7℃ → 20日(水)27℃予想

松江 19日(火)32.1℃ → 20日(水)24℃予想

一方、日中晴れ間の出る関東は20日(水)も暑さが続くでしょう。

【20日(水)の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 10℃（-1 5月下旬）

仙台 17℃（＋2 6月下旬）

新潟 17℃（＋1 6月上旬）

東京 18℃（-1 6月中旬）

名古屋 19℃（＋1 6月中旬）

大阪 20℃（＋1 6月中旬）

広島 20℃（＋3 6月中旬）

福岡 22℃（＋3 6月下旬）

那覇 23℃（±0 5月下旬）

【20日(水)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 17℃（＋1 平年並み）

仙台 25℃（-4 7月上旬）

新潟 27℃（-3 7月上旬）

東京 28℃（-1 7月上旬）

名古屋 27℃（-3 6月上旬）

大阪 26℃（-3 5月下旬）

広島 25℃（-4 5月下旬）

福岡 29℃（＋1 7月上旬）

那覇 29℃（±0 6月上旬）

■20日から「梅雨の走り」

この先、九州から東北では、24日(日)にかけて曇りや雨のすっきりしない天気が続きそうです。

21日(木)も西日本、東日本と東北南部の広い範囲で雨が降り、雨脚の強まる所があるでしょう。



22日(金)になると西から雨雲が抜けていきますが、関東など一部は雨が残る見込みです。

その後、23日（土）・24日(日)も西から天気が下り坂となりそうです。23日(土)は西日本で雨が降り出し、24日(日)にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。

次に広い範囲で晴れるのは、週明け25日(月)頃となりそうです。

■週後半は気温が平年並みに

週後半は各地で最高気温が平年並みか、それより低くなる見通しです。東京は21日(木)・22日(金)と最高気温21℃で4月下旬並みでしょう。

週明け25日(月)には、また一気に暑くなりますが、それまでは控えめな暑さとなります。服装選びを間違えないよう、お気をつけください。