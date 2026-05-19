元モー娘。飯田圭織「塩麹照り焼きチキン」メインの2つ並んだ弁当公開「レシピ参考になる」「ゆで卵の彩りが美しい」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな手作り弁当を公開し、注目を集めている。
【写真】44歳元モー娘。「栄養もボリュームも満点」照り焼きチキン・ゆで卵・ブロッコリーの弁当
飯田は「火曜日のお弁当」「塩麹照り焼きチキン」とつづり、2つのお弁当箱が並んだ写真を投稿。チキンにゆで卵、サラダやフルーツの並ぶ彩りの良い弁当を公開した。メインの塩麹照り焼きチキンについては「塩麹に漬けてから揚げ焼きするのでお肉がやわらかくなります」と調理のポイントも紹介し「今日も暑いけど頑張りましょう！」と前向きに締めくくっている。
この投稿には「美味しそう」「栄養もボリュームも満点」「レシピ参考になる」「ゆで卵の彩りが美しい」「愛情たっぷりのお弁当」などの反響が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「栄養もボリュームも満点」照り焼きチキン・ゆで卵・ブロッコリーの弁当
◆飯田圭織、手作り弁当公開
飯田は「火曜日のお弁当」「塩麹照り焼きチキン」とつづり、2つのお弁当箱が並んだ写真を投稿。チキンにゆで卵、サラダやフルーツの並ぶ彩りの良い弁当を公開した。メインの塩麹照り焼きチキンについては「塩麹に漬けてから揚げ焼きするのでお肉がやわらかくなります」と調理のポイントも紹介し「今日も暑いけど頑張りましょう！」と前向きに締めくくっている。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「栄養もボリュームも満点」「レシピ参考になる」「ゆで卵の彩りが美しい」「愛情たっぷりのお弁当」などの反響が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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