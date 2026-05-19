ゆりにゃプロデュースアイドル「Pretty Chuu」話題曲披露 可愛らしさ＆力強いパフォーマンスで魅了【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/05/19】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃがプロデュースするアイドル「Pretty Chuu」が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】YouTuberプロデュースアイドル、美脚輝くメンカラ衣装姿
メンバーカラーの可愛らしい衣装で登場したPretty Chuuのステージは「永住希望のn◆iらんど」（※◆はハートマーク）で幕開けし、力強い歌声を響かせた。SNSを中心に話題となっている「盛れてるあたし最強じゃん！」では息の合ったパフォーマンスで観客のボルテージを最高潮に。最後にはデビュー曲「推し変◆キャンセル」を披露し、会場を後にした。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定した。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演した。（modelpress編集部）
M1.永住希望のn◆iらんど
M2.盛れてるあたし最強じゃん！
M3.推し変◆キャンセル
【Not Sponsored 記事】
【写真】YouTuberプロデュースアイドル、美脚輝くメンカラ衣装姿
◆Pretty Chuu、話題曲で盛り上げる
メンバーカラーの可愛らしい衣装で登場したPretty Chuuのステージは「永住希望のn◆iらんど」（※◆はハートマーク）で幕開けし、力強い歌声を響かせた。SNSを中心に話題となっている「盛れてるあたし最強じゃん！」では息の合ったパフォーマンスで観客のボルテージを最高潮に。最後にはデビュー曲「推し変◆キャンセル」を披露し、会場を後にした。
◆「学生ランウェイ」Pretty Chuu・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定した。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演した。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.永住希望のn◆iらんど
M2.盛れてるあたし最強じゃん！
M3.推し変◆キャンセル
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