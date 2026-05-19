今、フランスのパリで開かれているG7の財務相会合で議題にあがっているのは、最新のAI「クロード・ミュトス」です。最近、ニュースなどで聞くなどして耳にする機会も増えてきたということですが、このミュトスをめぐって、対策を進める動きがあるといいます。経済部の後閑駿一記者に聞きます。

■500万回以上テストも…見逃されていた欠陥見抜く

ミュトスは、アメリカの新興企業アンソロピック社が開発したAIで、世界の関心を集めているのは、その性能の高さです。

アンソロピック社は、ミュトスが27年もの間発見されなかったシステムの脆弱性、いわばシステムの「穴」を見つけたり、500万回以上のテストをしても見逃されていたシステム上の欠陥も見抜いたと発表しています。

またミュトスは、人間が作業すると時間がかかるものを自ら実行する能力がこれまでのAIモデルよりも優れているとされています。そのため、アンソロピック社は、「システムの穴を発見する能力で、ほぼ全ての人間を上回りうる」としているのです。

――なぜG7などをはじめ世界ではミュトスへの対策が急がれているのでしょうか？

複雑なシステムの欠陥などを見破れるということは、同時にそれを悪用されると、サイバー攻撃を仕掛けることも容易になってしまうのです。

いわば、これまでハッカー集団が時間や労力をかけて行ってきたサイバー攻撃を、AIひとつで実行できてしまう可能性が出てきているということなのです。

そのため、ミュトスなどを使って、重要インフラ施設や金融機関のシステムの欠陥などが見破られてハッキングされた場合に、大規模な停電や経済への混乱を招きかねないという懸念も広がっていて、対策が急がれています。

■米政府や一部の企業に限定 日本で活用は？

――現在どのような対策があって、今後はどのように進められる見通しなのでしょうか？

まず、アンソロピック社は、「能力が高すぎる」としてミュトスを一般に使用できるように公開することを見送っています。代わりにアメリカ政府の他、グーグルやアップルなどの一部の企業に限定してミュトスを活用できるようにしました。

なぜ限定して公開したのかといいますと、悪用される前に防衛力を強化するためです。

一部企業などに、ミュトスを活用してもらうことで政府や企業などのシステムの穴を見つけて対策を進めるのが狙いで、今も分析などが続けられています。

日本政府も、関係省庁や、大手銀行などの一部企業がミュトスを活用できるよう調整を進めています。

ある日本政府関係者は「AIが急速に進化し続けているので、サイバーセキュリティーの強化も、そのスピードに合わせていかないと取り残される」と話していて、日本政府も、ミュトスを活用した防衛力の強化を急ぎたい考えです。