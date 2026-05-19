伊藤英明、コンビニで「テクマクマヤコン」 “魔法使い”のように会計する姿に反響「様子のおかしいイケオジ」
俳優の伊藤英明（50）が18日、自身のインスタグラムを更新。「つまらぬものを買ってしまったよ」と楽しげに報告し、ちゃめっ気あふれる“ショッピング動画”を公開した。
【動画】「テクマクマヤコン」コンビニで“魔法使い”のように会計する伊藤英明
伊藤は「また！つまらぬものを買ってしまったよ #星型カードケース」とつづり、コンビニで買い物をするオフ感満載の動画をアップ。無造作ヘアで水を2本手にしてレジへ移動し、会計時に手にしたのは、“魔法のステッキ”のような大きな星型が先端についたカードケースだった。
動画には「テクマクマヤコン てくまくまやこん」とアニメ『ひみつのアッコちゃん』に登場する「変身の呪文（魔法の言葉）」が登場し、長い取っ手がついたかわいらしい星型のカードケースで、スマートにタッチ決済を行い、さらにポージングも決めるという、おちゃめでユーモアあふれる一面を披露している。
ギャップ満載の姿に、コメント欄には「コンビニの店員さんうらやましすぎる」「星の王子様」「笑いすぎてしんどい」「かっこいいのに変な人笑」「様子のおかしいイケオジ大好き」「何をしてもイケメン」などの声が集まっていた。
【動画】「テクマクマヤコン」コンビニで“魔法使い”のように会計する伊藤英明
伊藤は「また！つまらぬものを買ってしまったよ #星型カードケース」とつづり、コンビニで買い物をするオフ感満載の動画をアップ。無造作ヘアで水を2本手にしてレジへ移動し、会計時に手にしたのは、“魔法のステッキ”のような大きな星型が先端についたカードケースだった。
ギャップ満載の姿に、コメント欄には「コンビニの店員さんうらやましすぎる」「星の王子様」「笑いすぎてしんどい」「かっこいいのに変な人笑」「様子のおかしいイケオジ大好き」「何をしてもイケメン」などの声が集まっていた。