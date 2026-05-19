【イラン攻撃】池上彰が日本経済への影響を深掘り 今後のマーケットは？
5月17日（日）に放送した「緊急生解説 池上彰の激動！世界情勢SP 小泉進次郎防衛大臣にインタビュー」を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信。「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】＜イラン攻撃＞池上彰が日本経済への影響を深掘り 今後のマーケットは？
終わったばかりの米中首脳会談と、その後のトランプ大統領と習主席の動向を専門家と共に独自分析！また、米中関係が私たちの生活に与える影響について未来予測ドラマも。
【米中首脳会談】番組独自の目線で分析し、日本・世界への影響を考える
・最新ニュース（北京＆ニューヨーク中継）
・池上解説！米中首脳会談…勝者はトランプ？習近平？
・未来予測ドラマ
【イラン攻撃】日本経済への影響を深掘りする
・池上氏が現場へ！
・物価高で国内はどうなっている？
・池上解説！世界の「チョークポイント」
・ホルムズ海峡封鎖から2カ月半…船員は？
・池上彰×革命防衛隊元司令官
・池上注目！カスピ海
・今後のマーケットは？
「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で！
MC：池上彰
進行：大浜平太郎（テレビ東京キャスター）
中継：中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
ナレーション：窪田等
ゲスト：勝村政信、坂下千里子
専門家：興梠一郎、三牧聖子
未来予測ドラマ：前川泰之、はしのえみ、石垣佑磨、村山輝星
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【動画】＜イラン攻撃＞池上彰が日本経済への影響を深掘り 今後のマーケットは？
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・最新ニュース（北京＆ニューヨーク中継）
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・未来予測ドラマ
【イラン攻撃】日本経済への影響を深掘りする
・池上氏が現場へ！
・物価高で国内はどうなっている？
・池上解説！世界の「チョークポイント」
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・池上彰×革命防衛隊元司令官
・池上注目！カスピ海
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MC：池上彰
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未来予測ドラマ：前川泰之、はしのえみ、石垣佑磨、村山輝星