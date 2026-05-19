『薬屋のひとりごと』原作小説の世界を食で味わう“体験型テーマカフェ”が東京・大阪に期間限定オープン 「友情の氷菓」など物語のメニューを再現
アニメ版も人気を集める小説『薬屋のひとりごと』の原作の世界観を楽しめる期間限定テーマカフェ「『薬屋のひとりごと』原作小説カフェ」が、東京に続き大阪にも期間限定でオープンする。東京・池袋では14日より開催中で、大阪・梅田では28日より展開される。
【写真一覧】猫猫、小蘭、子翠の“友情の味”を表現した「友情の氷菓（アイス）」など、提供メニュー例／オリジナルグッズ
同カフェは『薬屋のひとりごと』の物語世界を「食」の視点から楽しめる企画。「薬」から着想を得て、物語とはまた別の視点で「薬膳」の考え方を取り入れた、心と身体をいたわるメニューを提供する。
コンセプトとして「温」「清」「安」の3つのカテゴリーを軸に構成。冬の園遊会で体を温めた猫猫のエピソードをイメージした「牛肉のせいろ」や、壬氏の体調を気遣い塩分を摂らせたシーンをイメージした「きのことあさりのせいろ」などのほか、「温」「清」「安」にフォーカスしたお茶など、1つ1つに工夫を凝らしたメニューを用意している。
さらに、13日に発売されたばかりの同作初となるレシピ本『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）』に収録されている「体調確認の鶏粥」「恍惚の毒見スープ」「友情の氷菓（アイス）」などが「物語メニュー」として登場。作中に登場するメニューを実際に味わうことができる。
「友情の氷菓（アイス）」は、猫猫、小蘭、子翠の3人で食べた友情の味を表現しており、注文客自身が混ぜて冷やし固めて完成させる仕様となっている。
店内では飲食のほか、アクリルキーホルダーや和紙ステッカー、スクエア缶バッジ、クリアファイル、巾着、マグカップといったオリジナルグッズを販売。また、事前予約（税込660円／1名）を利用し、メニューを注文した人には「ミニ色紙（全1種）」を1枚プレゼントする特典も展開する。
詳細な開催概要やメニュー、グッズのラインアップは以下の通り。
【開催概要】
■東京
場所：池袋・BOX cafe＆space マツモトキヨシ池袋Part2店
会期：5月14日〜7月5日
■大阪
場所：梅田・BOX cafe＆space KITTE OSAKA 2号店
会期：5月28日〜6月28日
【メニューラインアップ（一部）】 ※価格は税込
■せいろメニュー（主食は薄餅、雑穀米、饅頭の3種類から選択）
・牛肉のせいろ（2090円）
生姜やオイスターソースの牛肉がメインのせいろ蒸し。冬の園遊会で生姜や柑橘の皮を使い、体を温めたエピソードを表現
・きのことあさりのせいろ（2090円）
塩麹を使ったきのことあさりがメインのせいろ蒸し。壬氏の体調を気遣い、塩分を摂らせたエピソードを表現
・蒸し鶏のせいろ（2090円）
柑橘ソースの蒸し鶏がメインのせいろ蒸し
■蒸しパンメニュー
・胡桃とかぼちゃの種の蒸しパン（1090円）
胡桃とかぼちゃの種をトッピングした蒸しパン
・はちみつとベリーの蒸しパン（1090円）
はちみつとフリーズドライのいちごをトッピングした蒸しパン
・はとむぎとシナモンの蒸しパン（1090円）
甘く炊いたはとむぎとシナモンをトッピングした蒸しパン
■お茶メニュー（温感コースター付き）
・生姜玄米茶（1190円）
生姜が香るほうじ玄米茶
・薄荷茶（1190円）
ミントのお茶
・黒豆茶（1190円）
黒豆のお茶
■物語メニュー
・友情の氷菓（アイス）（1390円 ※注文は1テーブルにつき1点まで）
「それって」「見ての通り、氷菓（アイス）だよ」猫猫、小蘭、子翠が3人で食べた友情の味。猫猫の気持ちになって、客自身で混ぜて冷やし固めて完成させるメニュー（「公式レシピより（レシピ考案：真楠ヨウ）」）
・体調確認の鶏粥（890円）
猫猫は、視線をじっと壬氏に向ける。「……食べていいぞ」（待ってました！）壬氏の体調確認に訪れた猫猫がご相伴に与った水連特製の鶏粥（「公式レシピより（レシピ考案：真楠ヨウ）」）
・恍惚の毒見スープ（690円）
娘の目が一瞬、見開かれたと思うと、急にとろんととろけるような笑みを浮かべた。猫猫が園遊会で毒見をしたスープ（「公式レシピより（レシピ考案：真楠ヨウ）」）
・“媚薬”カカオパフェ（1290円）
原作小説「一巻八話 “媚薬”」からイメージした、コーヒーゼリーやチョコを使ったミニパフェ
【オリジナルグッズラインアップ】 ※価格は税込
■アクリルキーホルダー（770円） ※ランダム4種
■和紙ステッカー（550円） ※ランダム4種
■スクエア缶バッジ（660円） ※ランダム8種
■アクリルブックマーカー 猫猫（880円）
■アクリルブックマーカー 壬氏（880円）
■A4クリアファイル（550円）
■巾着（1430円）
■マグカップ（2200円）
（C）日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ
【写真一覧】猫猫、小蘭、子翠の“友情の味”を表現した「友情の氷菓（アイス）」など、提供メニュー例／オリジナルグッズ
同カフェは『薬屋のひとりごと』の物語世界を「食」の視点から楽しめる企画。「薬」から着想を得て、物語とはまた別の視点で「薬膳」の考え方を取り入れた、心と身体をいたわるメニューを提供する。
さらに、13日に発売されたばかりの同作初となるレシピ本『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）』に収録されている「体調確認の鶏粥」「恍惚の毒見スープ」「友情の氷菓（アイス）」などが「物語メニュー」として登場。作中に登場するメニューを実際に味わうことができる。
「友情の氷菓（アイス）」は、猫猫、小蘭、子翠の3人で食べた友情の味を表現しており、注文客自身が混ぜて冷やし固めて完成させる仕様となっている。
店内では飲食のほか、アクリルキーホルダーや和紙ステッカー、スクエア缶バッジ、クリアファイル、巾着、マグカップといったオリジナルグッズを販売。また、事前予約（税込660円／1名）を利用し、メニューを注文した人には「ミニ色紙（全1種）」を1枚プレゼントする特典も展開する。
詳細な開催概要やメニュー、グッズのラインアップは以下の通り。
【開催概要】
■東京
場所：池袋・BOX cafe＆space マツモトキヨシ池袋Part2店
会期：5月14日〜7月5日
■大阪
場所：梅田・BOX cafe＆space KITTE OSAKA 2号店
会期：5月28日〜6月28日
【メニューラインアップ（一部）】 ※価格は税込
■せいろメニュー（主食は薄餅、雑穀米、饅頭の3種類から選択）
・牛肉のせいろ（2090円）
生姜やオイスターソースの牛肉がメインのせいろ蒸し。冬の園遊会で生姜や柑橘の皮を使い、体を温めたエピソードを表現
・きのことあさりのせいろ（2090円）
塩麹を使ったきのことあさりがメインのせいろ蒸し。壬氏の体調を気遣い、塩分を摂らせたエピソードを表現
・蒸し鶏のせいろ（2090円）
柑橘ソースの蒸し鶏がメインのせいろ蒸し
■蒸しパンメニュー
・胡桃とかぼちゃの種の蒸しパン（1090円）
胡桃とかぼちゃの種をトッピングした蒸しパン
・はちみつとベリーの蒸しパン（1090円）
はちみつとフリーズドライのいちごをトッピングした蒸しパン
・はとむぎとシナモンの蒸しパン（1090円）
甘く炊いたはとむぎとシナモンをトッピングした蒸しパン
■お茶メニュー（温感コースター付き）
・生姜玄米茶（1190円）
生姜が香るほうじ玄米茶
・薄荷茶（1190円）
ミントのお茶
・黒豆茶（1190円）
黒豆のお茶
■物語メニュー
・友情の氷菓（アイス）（1390円 ※注文は1テーブルにつき1点まで）
「それって」「見ての通り、氷菓（アイス）だよ」猫猫、小蘭、子翠が3人で食べた友情の味。猫猫の気持ちになって、客自身で混ぜて冷やし固めて完成させるメニュー（「公式レシピより（レシピ考案：真楠ヨウ）」）
・体調確認の鶏粥（890円）
猫猫は、視線をじっと壬氏に向ける。「……食べていいぞ」（待ってました！）壬氏の体調確認に訪れた猫猫がご相伴に与った水連特製の鶏粥（「公式レシピより（レシピ考案：真楠ヨウ）」）
・恍惚の毒見スープ（690円）
娘の目が一瞬、見開かれたと思うと、急にとろんととろけるような笑みを浮かべた。猫猫が園遊会で毒見をしたスープ（「公式レシピより（レシピ考案：真楠ヨウ）」）
・“媚薬”カカオパフェ（1290円）
原作小説「一巻八話 “媚薬”」からイメージした、コーヒーゼリーやチョコを使ったミニパフェ
【オリジナルグッズラインアップ】 ※価格は税込
■アクリルキーホルダー（770円） ※ランダム4種
■和紙ステッカー（550円） ※ランダム4種
■スクエア缶バッジ（660円） ※ランダム8種
■アクリルブックマーカー 猫猫（880円）
■アクリルブックマーカー 壬氏（880円）
■A4クリアファイル（550円）
■巾着（1430円）
■マグカップ（2200円）
（C）日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ
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