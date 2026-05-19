トヨタ、米国生産の大型ピックアップ『タンドラ』＆SUV『ハイランダー』を発売 それぞれ1200万円＆860万円
トヨタは、2月16日に施行された新制度を活用し、トヨタの米国工場で生産したピックアップトラック『タンドラ（Tundra）』と、SUV『ハイランダー（Highlander）』を日本国内に導入。トヨタモビリティ東京を通じて4月2日に発売をスタートした。
【写真多数】圧倒的な大きさ…トヨタ『タンドラ』『ハイランダー』内外装全部見せ
本制度は、米国で製造され、米国の安全性に適合する車両について、日本国内で追加の試験を行わずに販売できる仕組み。同社では、この制度を活用し米国工場で生産した車両の日本導入を検討し、今回、米国で人気の『タンドラ』『ハイランダー』の2車種が本制度での認定を取得し、日本国内での販売を開始する。
なお、あわせて導入の検討を進めている『カムリ』についても準備が整い次第、販売を開始する予定。
タンドラは、頑丈なラダーフレーム構造を採用し、優れた耐久性、信頼性を実現したアメリカンカルチャーを代表するフルサイズピックアップトラック。「“アメリカンピックアップ”らしい存在感のあるエクステリア」「スケール感と快適性を兼ね備えた室内空間」「高耐久・高出力の圧倒的なパワートレーン」が特徴となっており、メーカー希望小売価格は1200万円となっいる。
ハイランダーは、広い室内空間と優れた走破性により、都会からアウトドアまで幅広いシーンに対応する3列シートのミッドサイズSUV。ファミリー層から高い支持を得て、米国で2001年の初代モデル発売以来、累計約360万台以上を販売している。「力強く存在感あるスタイル」「上質で開放的な室内空間」「高効率ハイブリッドとE-Fourがもたらす力強さと安定した走行性能」が特徴となっており、メーカー希望小売価格は860万円となっている。
なお、全国での発売は、今夏以降を予定している。
■トヨタ『タンドラ』メーカー希望小売価格
1794 Edition：1200万円
■トヨタ『ハイランダー』メーカー希望小売価格
Limited ZR Hybrid：860万円
【写真多数】圧倒的な大きさ…トヨタ『タンドラ』『ハイランダー』内外装全部見せ
本制度は、米国で製造され、米国の安全性に適合する車両について、日本国内で追加の試験を行わずに販売できる仕組み。同社では、この制度を活用し米国工場で生産した車両の日本導入を検討し、今回、米国で人気の『タンドラ』『ハイランダー』の2車種が本制度での認定を取得し、日本国内での販売を開始する。
タンドラは、頑丈なラダーフレーム構造を採用し、優れた耐久性、信頼性を実現したアメリカンカルチャーを代表するフルサイズピックアップトラック。「“アメリカンピックアップ”らしい存在感のあるエクステリア」「スケール感と快適性を兼ね備えた室内空間」「高耐久・高出力の圧倒的なパワートレーン」が特徴となっており、メーカー希望小売価格は1200万円となっいる。
ハイランダーは、広い室内空間と優れた走破性により、都会からアウトドアまで幅広いシーンに対応する3列シートのミッドサイズSUV。ファミリー層から高い支持を得て、米国で2001年の初代モデル発売以来、累計約360万台以上を販売している。「力強く存在感あるスタイル」「上質で開放的な室内空間」「高効率ハイブリッドとE-Fourがもたらす力強さと安定した走行性能」が特徴となっており、メーカー希望小売価格は860万円となっている。
なお、全国での発売は、今夏以降を予定している。
■トヨタ『タンドラ』メーカー希望小売価格
1794 Edition：1200万円
■トヨタ『ハイランダー』メーカー希望小売価格
Limited ZR Hybrid：860万円