魔裟斗「92歳になる叔母に会ってきました」 再会2ショット披露「良い写真ですね」「とても幸せそう」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が15日、自身のインスタグラムを更新。叔母との2ショット写真を公開した。
【写真】「良い写真ですね」「とても幸せそう」92歳になる叔母の肩を抱く魔裟斗
魔裟斗は「92歳になる叔母に会ってきました」とつづり、再会2ショットを掲載。魔裟斗に肩を抱かれた叔母はニッコリとほほ笑み、和やかな家族時間の1コマをとらえている。
コメント欄には「良い写真ですね」「お元気そうで何よりですね」「最高」「誇らしい甥っ子と写真撮れてとても幸せそうですね」「魔裟斗さんは、すべてがかっこよすぎます」「魔裟斗さんに会えて、パワー元気もらったと思います。この写メ見て、癒されました〜」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「良い写真ですね」「とても幸せそう」92歳になる叔母の肩を抱く魔裟斗
魔裟斗は「92歳になる叔母に会ってきました」とつづり、再会2ショットを掲載。魔裟斗に肩を抱かれた叔母はニッコリとほほ笑み、和やかな家族時間の1コマをとらえている。
コメント欄には「良い写真ですね」「お元気そうで何よりですね」「最高」「誇らしい甥っ子と写真撮れてとても幸せそうですね」「魔裟斗さんは、すべてがかっこよすぎます」「魔裟斗さんに会えて、パワー元気もらったと思います。この写メ見て、癒されました〜」など、さまざまな反響が寄せられている。