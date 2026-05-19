暑くなってきたら食べたい！混ぜるだけのティラミス風ダルゴナパフェ

クックパッドアンバサダーとして活躍するよっちさんは、食べ盛りのお子さん3人のママ。家族も大満足できて、お腹もいっぱいになる節約アイデアレシピをご紹介します。

5月に入り、気温がぐんと上がってきましたね。こんな季節は、冷たいグラススイーツでひと息つきたくなりませんか。 そんなときにおすすめしたいのが、手軽に作れる「ご自愛パフェ」。たった10分で、ちょっと特別なデザート時間が楽しめます。





今回は、疲れていても簡単に作れる「ティラミス風ダルゴナパフェ」をご紹介します。それではさっそく作っていきましょう！

流行りにのって

まずは、韓国発で話題になった「ダルゴナコーヒー」を作ります。



砂糖・インスタントコーヒー・水をハンドミキサーで混ぜるだけ。





しっかり泡立ってふわふわになったら完成です。





ミラクルティラミス

続いては、手軽に作れる“なんちゃってティラミス”



材料は、プリン・無糖ヨーグルト・ホイップクリームの3つ。これらを混ぜるだけで、驚くほどティラミス風の味わいに仕上がります。





本来のティラミスはクリームチーズや卵黄などを使いますが、ヨーグルトやプリンで代用することで、泡立て不要＆手軽になります！さらに、プリンとホイップクリームは甘さがあるため、砂糖も不要です。

■クッキー使い

クリーム入りのココアクッキーをポリ袋に入れ、麺棒で砕きます。タオルに挟んで叩くと袋が破れにくくなりますよ。









このクッキーが、ティラミスのスポンジ代わりです。スポンジをカットする手間や、コーヒーを染み込ませる工程も省けてとても簡単です。

■トッピング

それでは組み立てていきましょう。



グラスに、プリン→クッキー→プリン→クッキー→ダルゴナコーヒーの順に重ね、最後に無糖ココアを振ります。





層をきれいに見せるため、グラスの側面を意識して盛り付けるのがポイント。ダルゴナコーヒーは、スプーンを動かすのではなくグラスを回すようにするときれいに仕上がります。





これで完成です。





■禁断の味変

たった10分で完成！テレビを見ながらでも気軽に作れます。



さっぱりしたクリームに、ザクザクのクッキー、そしてほろ苦くふわふわのダルゴナコーヒー。この組み合わせは相性抜群です。





さらにおすすめなのが“味変”。半分ほど食べたらミルクを注いで、フラペチーノ風にして楽しむのも楽しみのひとつ。





実はこのレシピ、何度も試作を重ねて完成したもの。家族からも「おいしい！」と好評でした。

忙しい毎日の中で、ほっと一息つける時間のおともに、ぜひ試してみてください。

次回のレシピもお楽しみに。

お知らせです

宝島社様より初のレシピ本を出版しました。物価高騰に負けず、家族の心とお腹を満たす楽しい節約かさましレシピ本です。「こんな使い方あったの？」と、目から鱗のレシピだらけ！三児の母であり保育士でもあるよっちがお送りする「見て・食べて・読んで楽しい」レシピ本と思えないユニークな一冊！ぜひ、手にとっていただけたら嬉しいです。

最後まで読んでいただきましてありがとうございました。

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