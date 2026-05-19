歌手の森高千里（57）が、19日放送のTOKYO FM「THE TRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演し、楽器演奏について語った。

87年に「NEW SEASON」で歌手デビュー。音楽番組ではスタンディングで、電子ドラムをたたきながら歌うというパフォーマンスを披露したこともあった。

稲垣吾郎からは「ドラムをはじめとする、さまざまな楽器を演奏されるスタイルは、いつごろ完成されたんですか？斬新でした」と、驚きをもって問われた。

森高は「元々ピアノは、小さい時から習っていて。音大に行こうと思っていたので、ずっとやっていたんですけど」と説明。「楽器が凄く小さい時から好きで、器楽クラブだったり、ブラスバンドだったり」。様々な音楽に触れながら過ごしたという。

高校へ進み、演奏の幅はさらに広がった。「女子高だったんですけど、女の子だけでガールズグループみたいなバンドを作って、その時にドラムをちょっとだけたたいていた」と明かした。

そうした経験が、後の音楽活動に活かされることになった。「たたけるよっていうことで、“じゃあ自分のアルバムとかで、たたいてみる？”って言ってもらって。“やりたいです”って。もちろん下手くそなんですけど、自分で歌うのに乗っかるだけなので、それはちょっと楽しそうだなと」。92年発売のアルバム「ペパーランド」では、ドラムのほかギター、ベース、ピアノでもレコーディングに参加。今でもライブでは、ドラムをたたきながら歌うこともあり、ファンを喜ばせている。