【セブン】5月19日から″50％以上増量″企画の第2弾がスタート！「タリーズコーヒー」「生茶」などの無料券も。

セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年5月19日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

増量パッケージの飲料が対象になっている無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

5月19日から25日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは3つ。

1つめの対象商品は、キリン「午後の紅茶」の「ミルクティー」「ストレートティー」「レモンティー」（各500ml／ホットは対象外）です。

いずれか1本を購入すると、「生茶」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、アサヒ「三ツ矢サイダー クラシック」（500ml）。

1本購入すると、「三ツ矢サイダー」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、引換対象商品は増量パッケージも対象です。

3つめの対象商品は、伊藤園「タリーズコーヒー」の「ブラック」（390ml）と「無糖ラテ」（370ml）。

どちらか1本を購入すると、「タリーズコーヒー」の「ブラック」（390ml）、「ブラック キリマンジャロ」（285ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

購入・引換対象商品ともにホットも対象です。

引換期間は、いずれも5月26日から6月8日まで。

新たに毎日届くクーポン登場

【カップメシ50円引き】

5月18日から31日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で、対象のカップメシに使える50円引きクーポンが毎日届きます。

対象商品は以下の通り。

●日清 カレーメシ 欧風ビーフ

●日清 バターチキン カレーメシ まろやか

●日清チキンラーメン ぶっこみ飯

●日清カップヌードル シーフードヌードル味 ぶっこみ飯

●祇園さゝ木監修 日清だし茶づけ 鯛だし

●祇園さゝ木監修 日清だし茶づけ 明太子

●日清 炎メシ キムチビビンバ

●日清 炎メシ ユッケジャン

●日清 ふっくら釜炊き ごはん

●日清 山盛 カレーメシ 欧風ビーフ

●日清 山盛 ハヤシメシ デミグラス

配信日は、クーポン配信日を除く2日間です。

【値段そのまま増量キャンペーン】

5月12日から6月1日までの期間、第1弾と第2弾に分けて「お値段そのまま！50％以上感謝盛り」を実施しています。

5月19日から始まった第2弾の対象商品は以下の通り。

●つゆまで旨い 牛丼（牛肉・御飯増量）

●濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば／北海道産そば粉使用冷しぶっかけとろろそば／だし割り皮付きななこいもとろろの田舎そば／冷しぶっかけとろろそば静岡県産わさび付（とろろ・麺・つゆ増量）

●塩むすび（御飯増量）

●ソーセージエッグマフィン（パン・ソーセージ・チェダーチーズ増量）

●チョコクリームのふわもちちぎりパン／ふんわりちぎりパン チョコクリーム（総重量増量）

●かじるニューヨークチーズケーキ（総重量増量）

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ