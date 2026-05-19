狭いスペースを有効活用するならこれ。信頼の【アキレス】製マットレスが、驚きのコンパクトさでAmazonで販売中！
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車中泊や来客時の備えに最適。高硬度で体を支える【アキレス】のマットレスが、収納も楽々でAmazonで販売中！
限られたスペースを最大限に活かせる、幅60cmのコンパクトな6つ折りマットレス。高密度ウレタンフォームを採用し、265Nという硬めの設計で全身をしっかり支える。軽量で持ち運びやすく、車中泊や防災用、来客時の簡易ベッドとして幅広く活躍する。信頼の日本製ウレタンを使用した、快適な寝心地を追求した一品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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265Nの高硬度ウレタンを採用しており、沈み込みが少なく全身をバランスよく支える。硬めの寝心地を好む人や、寝返りの打ちやすさを重視する人に最適な設計となっている。
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6つ折りに畳むと厚さ24cm、長さ30cmと非常にコンパクトになる。使わない時は隙間に収納でき、軽量なので毎日の上げ下ろしや持ち運びも苦にならない。
抗菌・防臭加工が施されており、清潔に使い続けられる。ポリエステル生地のさらっとした肌触りで、季節を問わず快適な睡眠環境をサポートする。
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折りたたんだ状態ではスツールとしても活用可能。また、立てて置くことで湿気を効率よく飛ばせるため、メンテナンスの手間が少なく、長く愛用できる。
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