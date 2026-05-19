JI BLUE、“ピュアな色気”で魅了 JO1にユニークな異名誕生「練習がきつくなって、終盤に近づくにつれて…」
グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるサッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして誕生したユニット・JI BLUEのJO1・白岩瑠姫＆河野純喜、INI・佐野雄大＆池崎理人（※崎＝たつさき）が、22日発売のファッション誌『CanCam』7月号に登場する。
【別カット】鍛え上げられた腹筋がチラリ！JI BLUE・河野純喜
初夏の空気をまとった爽やかなビジュアルと、4人が放つ“ピュアな色気”で魅了する。クールなたたずまいとは裏腹に、しゃべりだしたら止まらない仲良しトークも見どころとなる。
先輩・後輩の枠を超えた4人のクロストークは、まさにわちゃわちゃの大渋滞。今回はなかなかめずらしい組み合わせだったものの、「相性いいんじゃないかなと思いました」と佐野が話す通り、撮影中から息ぴったり。今回の4人は“ビジュメンぞろい”という話題で盛り上がっていると、突如“JI ビジュー”という新ユニット名が誕生する場面もあった。
「4人で遊びに行くなら？」というトークでは、河野が「瑠姫に運転してもらう？」と提案し、「全然する！」と白岩もノリノリ。白岩と佐野はドライブ計画を立てていたそうで、プライベートでも仲を深めている様子が垣間見えた。
さらに、一緒に活動する中で見えてきた互いの新たな一面について聞くと、「JO1さんの普段の練習方法が知れたのがうれしかったです」と話す池崎。「練習がきつくなって、終盤に近づくにつれて尻すぼみになってくることもあると思うのですが、JO1さんは逆で、終盤になればなるほど元気になっていくんです」と佐野もうなずく。そんな頼もしさから、池崎がJO1のユニークな異名を命名する。
誌面では白Tからちらりとのぞく河野の腹筋や、タンクトップに映える佐野の上腕二頭筋のラインなど、それぞれの美ボディにもフォーカス。美しくもワイルドに研ぎ澄まされた、色気あふれる肉体美をじっくりと堪能できる。今回公開された河野と佐野のカットに加え、白岩、池崎のカットも掲載されている。
また、個別のQ＆Aでは、今夏ボディメイクしたいパーツや、最近“自分ってカッコいい”と思った瞬間、最近キュンとさせられた人など、パーソナルな一面も徹底深掘りする。
【別カット】鍛え上げられた腹筋がチラリ！JI BLUE・河野純喜
初夏の空気をまとった爽やかなビジュアルと、4人が放つ“ピュアな色気”で魅了する。クールなたたずまいとは裏腹に、しゃべりだしたら止まらない仲良しトークも見どころとなる。
「4人で遊びに行くなら？」というトークでは、河野が「瑠姫に運転してもらう？」と提案し、「全然する！」と白岩もノリノリ。白岩と佐野はドライブ計画を立てていたそうで、プライベートでも仲を深めている様子が垣間見えた。
さらに、一緒に活動する中で見えてきた互いの新たな一面について聞くと、「JO1さんの普段の練習方法が知れたのがうれしかったです」と話す池崎。「練習がきつくなって、終盤に近づくにつれて尻すぼみになってくることもあると思うのですが、JO1さんは逆で、終盤になればなるほど元気になっていくんです」と佐野もうなずく。そんな頼もしさから、池崎がJO1のユニークな異名を命名する。
誌面では白Tからちらりとのぞく河野の腹筋や、タンクトップに映える佐野の上腕二頭筋のラインなど、それぞれの美ボディにもフォーカス。美しくもワイルドに研ぎ澄まされた、色気あふれる肉体美をじっくりと堪能できる。今回公開された河野と佐野のカットに加え、白岩、池崎のカットも掲載されている。
また、個別のQ＆Aでは、今夏ボディメイクしたいパーツや、最近“自分ってカッコいい”と思った瞬間、最近キュンとさせられた人など、パーソナルな一面も徹底深掘りする。