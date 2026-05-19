M!LK佐野勇斗、快進撃の心境「メンバーを笑顔で見守っていられる今の気持ちを大切に」 人生の新たな境地語る
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、21日発売の雑誌『JUNON』7月号（主婦と生活社）に登場する。
【写真】「なかなかやばい写真」“ピンク髪”で実家を公開した佐野勇斗
子どものころから大好きだという『トイ・ストーリー5』に、日本語版声優として出演が決定し、夢をひとつひとつ叶えていく佐野。オーディション裏話から、夢を叶えた先で見つけた「誰かのために」という人生の新たな境地まで、自分を信じてまっすぐに歩み続けてきた。
佐野は「今回、僕が演じたのは、スマーティー・パンツという、少し個性的なキャラクターです。皮肉を言ったりもするけれど、どこか憎めない性格で。作品の世界観になじむのが本当に難しかったです。『声が浮いている』と思われないよう、必死に食らいつきました。正直、1回目の収録を終えて『もっとできたはずだ』と悔しく思う部分もあります。でも、大好きな世界の一部になれたのは、本当に楽しかったし、久しぶりに仕事の原点にある『楽しさ』を再確認できました」と率直な思いを語る。
続けて「僕はこれまで、ひとつひとつ夢を形にしてきました。でも、それは決してひとりの力じゃなくて。今、夢を追いかけているっていう人に、僕から何か伝えるとしたら、『自分の気持ちがどれだけ大きいか』を自分自身に問いかけてみてほしいなと思います。厳しいかもしれないけど、中途半端な気持ちではもったいないと思うんですよね。僕自身、歌やダンスで誰よりも秀でているとは思ってないけど、『絶対に叶える』という気持ちの強さだけは、誰にも負けない自信がありました」と振り返った。
「心が折れそうなときも、あえて言葉に出して自分にプレッシャーをかけ、10年間走り続けてきたし。最近は、頼もしくなったメンバーと一緒に、自分たちが想像する以上のスピードで進んでいる感覚があります。今の僕は、『自分のため』よりも『誰かのため』に頑張るほうが、ずっと楽しいんです。地元の友だちや親友を支えていきたいし、グループの活動でも、メンバーを笑顔で見守っていられる今の気持ちを大切にしたい。実現したい夢はまだあるけど、がむしゃらだった時期を経て、これからは周りの大切な人たちと一緒に、もっと人生を豊かに楽しんでいけたらいいなって思ってます！」と力を込めた。
【写真】「なかなかやばい写真」“ピンク髪”で実家を公開した佐野勇斗
子どものころから大好きだという『トイ・ストーリー5』に、日本語版声優として出演が決定し、夢をひとつひとつ叶えていく佐野。オーディション裏話から、夢を叶えた先で見つけた「誰かのために」という人生の新たな境地まで、自分を信じてまっすぐに歩み続けてきた。
続けて「僕はこれまで、ひとつひとつ夢を形にしてきました。でも、それは決してひとりの力じゃなくて。今、夢を追いかけているっていう人に、僕から何か伝えるとしたら、『自分の気持ちがどれだけ大きいか』を自分自身に問いかけてみてほしいなと思います。厳しいかもしれないけど、中途半端な気持ちではもったいないと思うんですよね。僕自身、歌やダンスで誰よりも秀でているとは思ってないけど、『絶対に叶える』という気持ちの強さだけは、誰にも負けない自信がありました」と振り返った。
「心が折れそうなときも、あえて言葉に出して自分にプレッシャーをかけ、10年間走り続けてきたし。最近は、頼もしくなったメンバーと一緒に、自分たちが想像する以上のスピードで進んでいる感覚があります。今の僕は、『自分のため』よりも『誰かのため』に頑張るほうが、ずっと楽しいんです。地元の友だちや親友を支えていきたいし、グループの活動でも、メンバーを笑顔で見守っていられる今の気持ちを大切にしたい。実現したい夢はまだあるけど、がむしゃらだった時期を経て、これからは周りの大切な人たちと一緒に、もっと人生を豊かに楽しんでいけたらいいなって思ってます！」と力を込めた。