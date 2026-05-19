◇東都大学野球最終週第1日 中大6―5東洋大（2026年5月19日 神宮）

中大の4番・DHで先発した高橋徹平（2年＝関東第一）がアクシデントを乗り越え、主砲の役割を果たした。初回2死二塁から左前適時打、3回1死二塁でも左中間適時二塁打と2打点の活躍。「自分は今バットで貢献するしかないので、塁上の走者は全て還すつもりです」と胸を張った。

6日の立正大2回戦で一塁手として送球を右目に当て、途中退場を余儀なくされた。診断結果は右眼窩（がんか）ヒビと同眼窩内壁骨折。当初は全治1カ月と診断された。

ただチームは7連敗中ながら、その試合は3―1と快勝。スタンド応援した翌7日も連勝し、今季最終戦を迎えた。当初は全治1カ月の診断ながら、高橋はいてもたってもいられない。医師の許可を得た上で「打つだけなら行けます」と清水達也監督に出場を直訴。先週末から打撃練習を始めた高橋の姿に、指揮官も「ウチの4番だから」と“指定席”を託した。高橋は「絶対に出る、という気持ちがありましたから」と振り返った。

万全のケアを怠らなかった。打席はサングラス、塁上ではフェースガード姿で患部を守った。

「自分の持ち味は長打力。それと声は出せる方だと思っているので、ベンチにいる時は声を出してメンバーを鼓舞しています」。高橋がいたずらっぽく笑った。