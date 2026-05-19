コンゴ民主共和国代表に日系3世のガエル・カクタも名を連ねた

北中米ワールドカップ（W杯）で52年ぶりの出場を果たすコンゴ民主共和国が本大会のメンバー26人を発表した。

プレミアリーグで活躍するDFアーロン・ワン＝ビサカ（ウェストハム／イングランド）やFWヨアヌ・ウィサ（ニューカッスル／イングランド）ら主力選手が順当に選出されたほか、日系3世のMFガエル・カクタ（AEL／ギリシャ）も名を連ねた。

コンゴ民主共和国はザイール代表として活動していた1974年の西ドイツW杯で初出場。そこから長らく大舞台から遠ざかっていたが、今大会はアフリカ2次予選でカメルーンやナイジェリアといった強豪を撃破し、たどり着いた大陸間プレーオフではジャマイカとの激戦を制して52年ぶり2回目の出場を決めた。グループリーグではポルトガル、コロンビア、ウズベキスタンと同組で、前回の出場では果たせなかった初勝利を目指す。

主力選手はプレミアリーグでプレーするワン＝ビサカやウィサ。また、発表されたメンバー26人にはカクタの名前も含まれた。フランス生まれで祖父が日本人の日系3世で、プレミアリーグの強豪チェルシーの下部組織から18歳でトップデビューを飾った実績を持つ。世代別のフランス代表としてもプレーした後、2017年にコンゴ共和国代表デビュー。英公共放送「BBC」によれば、34歳のカクタは直近2年の間に代表でプレーしたのはわずか2試合だったが、招集される運びとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）