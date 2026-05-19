新婚の元AKB48メンバー「1人で黙々と」手作りしたパン公開「売り物レベル」「ふんわり感が最高」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】元AKB48の加藤玲奈が5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのパンを公開した。
【写真】新婚の28歳元AKB「焼き色が食欲そそる」売り物級の手作りちぎりパン
加藤は「今日は1人で黙々とパンを作りました」と記し、手作りしたパンの写真を投稿。型に敷き詰められたパンはふっくらと膨らみ、表面には綺麗な焼き色がついている。他にも、2種類ものパンを作ったようで、全部で「3種類も作っちゃった」とお茶目につづっている。
この投稿に、ファンからは「焼き色が食欲そそる」「どんな味か気になる」「売り物レベル」「ふんわり感が最高」「ちぎりパンかな？」「レシピ知りたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の28歳元AKB「焼き色が食欲そそる」売り物級の手作りちぎりパン
◆加藤玲奈、手作りのパン披露
加藤は「今日は1人で黙々とパンを作りました」と記し、手作りしたパンの写真を投稿。型に敷き詰められたパンはふっくらと膨らみ、表面には綺麗な焼き色がついている。他にも、2種類ものパンを作ったようで、全部で「3種類も作っちゃった」とお茶目につづっている。
◆加藤玲奈の投稿に「ふんわり感が最高」の声
この投稿に、ファンからは「焼き色が食欲そそる」「どんな味か気になる」「売り物レベル」「ふんわり感が最高」「ちぎりパンかな？」「レシピ知りたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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