大友克洋が約3年かけて描いた銀座駅の原画！ エヌケービー「Procession Spin」高精細ジークレー版画

記事ポイント 漫画家・大友克洋氏が約3年かけて描き下ろした銀座駅パブリックアートの原画を、高精細ジークレー版画として限定250部で販売大友氏直筆サイン＆エディションナンバー入り、税込250,000円CREARE ART公式オンラインストアでの購入者には非売品パンフレットが付属、期間限定で送料無料キャンペーンを実施中 漫画家・大友克洋氏が約3年かけて描き下ろした銀座駅パブリックアートの原画を、高精細ジークレー版画として限定250部で販売大友氏直筆サイン＆エディションナンバー入り、税込250,000円CREARE ART公式オンラインストアでの購入者には非売品パンフレットが付属、期間限定で送料無料キャンペーンを実施中

『AKIRA』で世界的に知られる漫画家・映画監督の大友克洋氏が原画・監修を手がけた東京・銀座駅のパブリックアート「Procession Spin」が、高精細ジークレー版画として限定販売されています。

エヌケービー（以下NKB）が制作・販売するこの作品は、大友氏の直筆サインとエディションナンバーが記入された世界限定250部で、なくなり次第販売終了となります。

エヌケービー「Procession Spin」高精細ジークレー版画





商品名：「Procession Spin」高精細ジークレー版画原画作家：大友 克洋販売価格：250,000円（税込）販売数：限定250部（大友氏直筆サイン＆エディションナンバー入り）サイズ：額 W1055 × H465 × D20 mm／箱 W1180 × H485 × D30 mm重さ：約4kg販売：CREARE ART公式オンラインストア

「Procession Spin」高精細ジークレー版画は、縄文時代の土器から仏像、現代の造形、未来的・創造的な表現まで、人間がつくってきたさまざまな美術が大きな流れの中に配置された作品です。

それぞれの時代に込められた想いや祈りが形を変えながら受け継がれ、未来へと続いていく人間の創造の連なりを表現しています。

大友氏は構想から含めて約3年をかけてこの原画を描き下ろします。

販売しているジークレー版画には大友氏の直筆サインとエディションナンバーが記入されており、1から250までの番号が各部に付与されます。

エディションナンバーの指定は受け付けておらず、直筆サインおよびナンバーの位置や筆跡には個体差があります。

高精細ジークレー技術が再現する原画の繊細さ





部分拡大で確認できるとおり、大友氏の版画は極めて細密な線描と複雑なパース構成で構築されています。

ジークレーとは、高精細なデジタルデータをもとに専用のインクと用紙に出力する美術印刷技法で、美術館やギャラリーでも広く採用されています。

本作では最新の高精細ジークレー技術により、原画の繊細な線・豊かな色彩・素材感など細部まで忠実に再現されており、大友氏の圧倒的な描き込みと緻密な世界観がそのまま版画に落とし込まれています。

東京メトロ銀座駅に設置された大型陶板レリーフ





陶板レリーフ版の「Procession Spin」は、NKBが運営するクレアーレ熱海ゆがわら工房（静岡県熱海市）が製作し、東京メトロ日比谷線銀座駅B1番出口付近に設置されています。

2025年12月より公開されており、駅を利用する多くの人が目にできる場所に展示されています。

今回販売されるジークレー版画は、この銀座駅パブリックアートと同じ原画をもとに制作されています。

大友氏はこれまでも、2015年に仙台空港に初のパブリックアート『金華童子風神雷神ヲ従エテ波濤ヲ越ユルノ図』を発表し、2020年には東京科学大学 大岡山キャンパスに陶板レリーフ『ELEMENTS OF FUTURE』の原画・制作監修を手がけています。

仏芸術文化勲章シュバリエ（2005年）、紫綬褒章（2013年）、第42回アングレーム国際漫画祭・最優秀賞（2015年）など国際的な評価も高く、パブリックアートの分野でも実績を重ねてきた作家です。

CREARE ART公式オンラインストアで購入した場合、陶板レリーフ「Procession Spin」のパンフレット（非売品）が特典として付属します。

また、期間限定の送料無料キャンペーンが実施されています（キャンペーンは予告なく終了する場合があります）。

縄文時代の土器から未来の造形まで、人間の創造の歴史を一枚に凝縮した「Procession Spin」高精細ジークレー版画は、税込250,000円・限定250部での販売です。

大友氏が約3年をかけて描き下ろした原画の緻密な線と色彩が、ジークレー技術によって再現されており、コレクションとして自宅に飾ることができます。

エヌケービー「Procession Spin」高精細ジークレー版画の紹介でした。

(C)大友克洋 (C)OTOMO Katsuhiro

よくある質問

Q. エディションナンバーの指定はできますか？

A. エディションナンバーの指定は受け付けていません。

直筆サインおよびエディションナンバーの位置や筆跡には個体差があります。

Q. 購入後にキャンセルや返品はできますか？

A. 作品の性質上、注文確定後のキャンセル・変更は受け付けていません。

欠陥がある場合を除き、返品もできません。

Q. 陶板レリーフ「Procession Spin」はどこで見られますか？

A. 東京メトロ日比谷線銀座駅B1番出口付近に設置されており、2025年12月より公開されています。

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