7台展示×360度映像商談スペース新設！ Audi「Audi岐阜」

記事ポイント Audiの最新ショールームコンセプト「Progressive Showroom Concept（PSC）」を岐阜エリアで導入車両内外360度を高画質映像で確認できる個室商談スペース「Customer Private Lounge（CPL）」を新設150kWの急速充電器を設置し、24時間対応のEVサポート体制が整備 Audiの最新ショールームコンセプト「Progressive Showroom Concept（PSC）」を岐阜エリアで導入車両内外360度を高画質映像で確認できる個室商談スペース「Customer Private Lounge（CPL）」を新設150kWの急速充電器を設置し、24時間対応のEVサポート体制が整備

岐阜市萱場南に位置するAudi正規販売店「Audi岐阜」が、2026年5月16日（土）にリニューアルオープンしました。

Audiが世界的に展開を進める最新CI「Progressive Showroom Concept（PSC）」を採用し、デジタル技術を駆使した商談環境と電気自動車向けの充電インフラが整備されています。

Audi「Audi岐阜」





店舗名：Audi岐阜オープン日：2026年5月16日（土）所在地：岐阜県岐阜市萱場南1丁目1-22営業時間：9:30〜18:00定休日：月曜日・第二火曜日（祝日の場合は営業）公式サイト：audi-gifu.jp/ja/

Audi岐阜は、Audiが購買行動の多様化に対応するために策定した最新CI「Progressive Showroom Concept（PSC）」を導入し、刷新されたショールームです。

白を基調としたインフォメーションカウンターが来店者を迎えるエントランスとして機能し、クリーンで洗練されたAudiブランドの世界観が空間全体に表現されています。

7台の最新モデルが展示されており、最新のデジタル技術と実車展示を組み合わせた体験環境が整っています。

最新ショールームコンセプト「Progressive Showroom Concept（PSC）」





PSCは、今後の顧客の購買行動変化に対応することを目的としたAudi最新のCI/CD店舗コンセプトです。

ブランド固有のクリーンかつ洗練された空間設計を軸に構成されており、7台の最新モデルが一堂に展示されます。

国内外のAudi正規販売店で積極的に導入が進められているコンセプトで、Audi岐阜はそのリニューアルを機に岐阜エリアへの本格導入を果たします。

デジタル商談スペース「Customer Private Lounge（CPL）」





新設されたCPL（Customer Private Lounge）は、車両内外を360度可視化できる高画質映像技術を活用したプライベート商談スペースです。

ショールームに実車が展示されていないモデルについても、映像上でまるで実車が目の前にある感覚で詳細を確認しながら商談が進められます。

プライバシーが確保された個室環境で、Audiの各モデルを時間をかけて検討できる場として機能します。

150kW急速充電器とe-tronサポート体制





店舗には150kWの急速充電器が設置されており、AudiのEVシリーズ「e-tron」をはじめ、他提携ブランドの電気自動車も24時間いつでも充電できます。

電気自動車の専門知識を持つ「e-tron セールスコンサルタント」が店舗に在籍しており、EVの仕組みや選び方に関する質問に対応しています。

Audiのe-tronラインナップの拡充に合わせ、充電インフラと専門スタッフの両面からEV販売体制が強化された形です。

PSCコンセプトの採用、CPLによるデジタル商談環境の整備、そして150kW急速充電器の24時間稼働という三つの新機能が、Audi岐阜のリニューアルで同時に実現します。

最新モデル7台の実車展示と360度映像技術を組み合わせた環境で、岐阜エリアのAudiファンや購入検討中の方が幅広い選択肢を実感できる場となっています。

Audi「Audi岐阜」の紹介でした。

よくある質問

Q. Audi岐阜の営業時間と定休日はどうなっていますか？

A. 営業時間は9:30〜18:00です。

定休日は月曜日および第二火曜日で、どちらも祝日にあたる場合は営業します。

Q. CPLはどのような場面で活用されますか？

A. CPL（Customer Private Lounge）は、ショールームに実車が展示されていないモデルを検討する際に活用されます。

車両内外を360度確認できる高画質映像技術を用いるため、実車に近い感覚で各部位の詳細を確認しながら商談が進められます。

Q. 急速充電器はAudi以外の電気自動車でも利用できますか？

A. Audi岐阜に設置された150kWの急速充電器は、Audiの提携ブランドの電気自動車にも対応しており、24時間利用できます。

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