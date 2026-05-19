玉袋筋太郎・ピエール瀧が盛り上げるカラオケ大会！ 全日本スナック連盟「東京スナックサミット2026」

記事ポイント 一般社団法人 全日本スナック連盟が2026年7月20日（月・祝）に「東京スナックサミット2026」を開催約20名の名物ママが来場者同士をつなぐオープンなスナック空間が会場全体に広がる玉袋筋太郎・ピエール瀧が企業対抗カラオケ選手権第2回グランドチャンピオン大会に登場 一般社団法人 全日本スナック連盟が2026年7月20日（月・祝）に「東京スナックサミット2026」を開催約20名の名物ママが来場者同士をつなぐオープンなスナック空間が会場全体に広がる玉袋筋太郎・ピエール瀧が企業対抗カラオケ選手権第2回グランドチャンピオン大会に登場

スナックに縁がない人でも気軽に足を運べる「扉のないスナック」が、東京・港南に一日限りで出現します。

全日本スナック連盟が主催する「東京スナックサミット2026」が、2026年7月20日（月・祝）に開催されます。

チケットは2026年5月11日から販売が始まっています。

全日本スナック連盟「東京スナックサミット2026」





イベント名：東京スナックサミット2026日程：2026年7月20日（月・祝）時間：第1部 11:00〜14:00 ／ 第2部 16:00〜20:00（入替制）会場：J-SQUARE（東京都港区港南2-5-12 JOYSOUND品川港南口店2F）チケット価格：第1部 4,000円、第2部 5,000円（各1ドリンク付）対象：20歳以上主催：一般社団法人 全日本スナック連盟協賛：健康ハイ／矢野経済研究所 ほか協力：株式会社エクシング／ぴあ株式会社／株式会社エスナビ ほか

「東京スナックサミット2026」は、”スナックをもっと身近に”をテーマに掲げたイベントです。

壁も境界線もない会場全体がひとつのスナックとして設計されており、スナックに初めて足を踏み入れる人でも参加しやすい構成になっています。

会長・玉袋筋太郎がスナック文化の価値を再定義するプロジェクトの一環として位置づけられており、現代で失われつつある”偶発的な出会い”や”フラットなつながり”を体験できる場として企画されます。

約20名の名物ママが会場内に配置され、来場者同士を自然につなぐ役割を担います。

第1部：スナック×ビジネス エンタメ（11:00〜14:00）

第1部では、スナックの持つ人と人をつなぐ力をビジネスや日常に活かす体験型コンテンツが展開されます。

矢野経済研究所との連携による「スナックヤノケイ（経済×スナック特別セミナー）」が実施されるほか、スナック初心者を歓迎する「ママ講座〜スナックの楽しみ方〜」も予定されています。

来場者が実際に参加できる「体験版！企業対抗カラオケ選手権」も第1部のプログラムに含まれており、チケットは4,000円（1ドリンク付）です。

なお、第1部と第2部の間の14:30〜15:30は、関係者向け「スナックママ交流会」として活用されます。

第2部：企業対抗カラオケ選手権第2回グランドチャンピオン大会（16:00〜20:00）

第2部は入替制で行われ、歴代チャンピオン企業が集結してグランドチャンピオンを決定する「企業対抗カラオケ選手権第2回グランドチャンピオン大会」がメインプログラムとなります。

玉袋筋太郎とピエール瀧が会場を盛り上げ、トークショーやフリーカラオケも予定されています。

チケットは5,000円（1ドリンク付）です。

J-SQUARE（JOYSOUND品川港南口店2F）という音楽体験施設を舞台に、エンタメ性の高いプログラムが夜まで続きます。

7月20日の一日限りで展開される「東京スナックサミット2026」は、スナック未経験者から常連まで幅広い層が対象で、20歳以上であれば参加できます。

約20名の名物ママによる来場者連携、玉袋筋太郎・ピエール瀧の登場、そして企業対抗カラオケの頂点決定戦と、昼から夜まで異なる体験が詰め込まれたイベントです。

チケット購入の詳細は公式サイトに掲載されます。

全日本スナック連盟「東京スナックサミット2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 第1部と第2部は別々に購入できますか？

A. 第1部（11:00〜14:00・4,000円）と第2部（16:00〜20:00・5,000円）はそれぞれ独立したチケットで、各1ドリンクが付きます。

第2部は入替制となっています。

Q. スナックに行ったことがない人でも参加できますか？

A. 20歳以上であれば参加できます。

第1部には「ママ講座〜スナックの楽しみ方〜」という初心者向けプログラムが用意されており、スナック未経験者を対象とした内容になっています。

Q. 会場はどこにありますか？

A. 東京都港区港南2-5-12 JOYSOUND品川港南口店2FのJ-SQUAREで開催されます。

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