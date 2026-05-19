タイ50社、OEM・小ロット対応も可！ タイ王国大阪総領事館 商務部「タイペットフード＆製品オンライン商談会2026」

記事ポイント タイのペット関連企業約50社が集結するオンライン商談会が2026年7月15日・16日に開催されますペットフード・ウェア・家具・玩具・衛生用品など幅広いカテゴリの製品が対象ですOEM・ODMや小ロット発注にも対応しており、全国から無料で参加できます タイのペット関連企業約50社が集結するオンライン商談会が2026年7月15日・16日に開催されますペットフード・ウェア・家具・玩具・衛生用品など幅広いカテゴリの製品が対象ですOEM・ODMや小ロット発注にも対応しており、全国から無料で参加できます

日本のペット関連市場が拡大を続けるなか、タイ王国大阪総領事館 商務部が主催するオンライン商談会が2026年7月に開催されます。

タイのペット製品関連企業約50社が集結し、日本企業との新たな取引機会を創出するイベントです。

タイ王国大阪総領事館 商務部「タイペットフード＆製品オンライン商談会2026」





商談会名称：タイペットフード＆製品オンライン商談会2026日時：2026年7月15日（水）10時30分〜17時35分／2026年7月16日（木）10時30分〜17時35分会場：オンライン（Zoom予定）出展企業：タイ国ペット製品関連企業 約50社参加費：無料主催：タイ王国大阪総領事館 商務部後援：一般財団法人大阪国際経済振興センター／日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部／独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部／公益財団法人 大阪産業局／大阪商工会議所／京都商工会議所／神戸商工会議所／一般社団法人 日本ペット用品工業会／一般社団法人 ペットフード協会／一般社団法人 全国ペットフード・用品卸商協会公式サイト：thaisourcing.jp/pet/2026/

タイはペットフードの主要生産国の一つとして知られており、品質と価格競争力を備えた多様な製品供給力を持っています。

本商談会には、日本への輸出実績を持つ企業から海外展開を目指す新進気鋭の企業まで、幅広いタイのペット製品関連企業が参加します。

サプライチェーンも整備されており、OEM・ODMや小ロット発注にも柔軟に対応できる体制が整っています。

取り扱い製品はペットフードにとどまらず、ペットウェア・ペット用家具・玩具・衛生用品など多岐にわたります。

全国どこからでも無料でオンライン参加できるため、新たな調達先や商品開発の選択肢を探している日本の事業者にとって活用しやすい機会となっています。

出展製品のラインアップ





「gimme fresh」ブランドの犬用レトルトペットフードは、Homecooked Lamb RecipeやDuck Recipeなど複数のラインアップを展開しており、生野菜との組み合わせを想起させる自然食訴求のパッケージデザインが特徴です。





サプリメント系ペット製品としては、Strawberry Blendの粉末をカップに溶かして使用するジェリーミックスタイプも出展製品に含まれています。

スイス産ビタミン配合・プロバイオティクス訴求の仕様で、健康管理を意識したペットオーナー向けの製品カテゴリです。





「BON BON」ブランドのキャットフード「Strength & Balance Tuna & Whitebait Recipe」は、専用食器とともにビーチ風のスタジオで撮影された販促ビジュアルを持つ製品です。

猫向けカテゴリでも複数ブランドが出展する予定となっています。

商談の申し込み方法

商談は公式サイトの予約ボタンから、希望する出展企業と都合のよい日程を選択して必要事項を入力することで申し込めます。

予約確定後は確定メールが届き、商談当日に使用するZoomのURLが後日登録メールアドレスに送付されます。

公式サイトには出展企業の特長や取り扱い製品の情報が掲載されており、商談申し込みの前に各社の内容を確認できます。

本商談会は、タイからの製品調達またはタイへの製造委託を検討している日本企業を対象としています。

予約後に日程調整が発生する場合や、確定まで数日を要する場合があります。

日本への輸出実績を持つタイ企業から新進気鋭の企業まで多様な出展社が揃い、ペットフード・ウェア・玩具・衛生用品など幅広いカテゴリをカバーしています。

OEM・ODMや小ロット発注への対応が可能なサプライチェーンを持つ企業とのマッチングが、全国から無料で実現できる2日間となっています。

タイ王国大阪総領事館 商務部「タイペットフード＆製品オンライン商談会2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 商談会への参加は有料ですか？

A. 参加費は無料です。

全国どこからでもオンラインで参加できます。

Q. 商談会に参加できるのはどのような企業ですか？

A. タイからの製品調達またはタイへの製造委託を検討している日本企業が対象です。

それ以外の目的での参加は、予約がキャンセルされる場合があります。

Q. 出展企業の情報はどこで確認できますか？

A. 公式サイト（thaisourcing.jp/pet/2026/）に出展企業の特長や取り扱い製品の情報が掲載されています。

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