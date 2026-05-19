大江裕　今「さらば」したいことは「脂肪」　目標は「１００キロまではもっていきたい」

演歌歌手の大江裕が１９日、都内で「大江裕スペシャルライブａｔＧＩＮＺＡ」を開催した。

３年ぶりに恩師・原譲二（北島三郎）が作詞・作曲した両Ａ面シングル「あばよ さよなら／女の夜汽車」（１３日発売）のリリースを記念して行われたライブ。満席となった会場で同曲や「糸」など全１３曲を歌唱した。

３年ぶりの北島作品ということもあり、レコーディングは緊張したという大江。「先生に認めてもらえるような歌を歌いたいと思って（レコーディング）に行くんですけど、なかなか気持ちが出なくてつらい思いをしました」と苦労話を明かした。

曲名にちなんで今「あばよ」したいことを問われると、「脂肪」と回答。最近の歌手は細い人が多いと指摘し、「ダイエットをして体重と『あばよ』したい」と願った。最大１２０キロあった体重は現在１１０キロになったというが、「１００キロまではもっていきたい。あまり食べ物を持ってきてほしくない」と笑わせた。

１９歳でデビューし、現在３６歳。人生のおよそ半分を歌手人生に費やしてきたが、芸能界入り当初は業界が分からなかったと語り、「最近になってようやく芸能界が分かるようになってきた。今は分かっています」と笑顔で語った。