視聴10分で旅行券5万円分に応募可能！ 中京テレビ「たびたビンゴキャンペーン」

記事ポイント 中京テレビが5月18日〜6月28日に「たびたビンゴキャンペーン」を実施対象番組を10分視聴するごとに抽選1回分を獲得、ビンゴ達成でプレゼントに応募できる賞品はカード型旅行券JTBトラベルギフト5万円分、期間中合計100名に当たる 中京テレビが5月18日〜6月28日に「たびたビンゴキャンペーン」を実施対象番組を10分視聴するごとに抽選1回分を獲得、ビンゴ達成でプレゼントに応募できる賞品はカード型旅行券JTBトラベルギフト5万円分、期間中合計100名に当たる

中京テレビが、視聴しながら旅行券を狙えるキャンペーンを2026年5月18日（月）からスタートします。

リモコンのdボタンひとつでビンゴゲームに参加できる仕組みで、テレビを見るほど当選チャンスが増える設計になっています。

中京テレビ「たびたビンゴキャンペーン」





実施期間：第1弾 5月18日（月）〜24日（日）／第2弾 6月8日（月）〜14日（日）／第3弾 6月22日（月）〜28日（日）対象番組：6:00〜24:00の番組（一部対象外あり）参加方法：リモコンのdボタンを押してデータ放送からビンゴカードに参加賞品：カード型旅行券JTBトラベルギフト5万円分（期間中合計100名）

「たびたビンゴキャンペーン」は、中京テレビ放送が3つの期間に分けて実施するビンゴ型視聴キャンペーンです。

キービジュアルにはヤシの木・飛行機・スーツケース・ヨット・カメラのイラストが配され、夏の旅行シーズンをテーマにしたデザインになっています。

参加方法はシンプルで、キャンペーン期間中にリモコンのdボタンを押してデータ放送にアクセスするだけです。

対象番組を10分視聴するごとに抽選1回分の権利が付与され、視聴回数が積み上がるほどビンゴカードのマス目が埋まっていきます。

参加方法とゲームの仕組み





データ放送画面にはビンゴカードと抽選回数が表示され、「キャッチ！」など対象番組のロゴも確認できます。

対象時間帯は毎日6:00〜24:00の番組で、週によって対象番組が異なります。

10分視聴するたびに抽選1回が積算されるため、日常的なテレビ視聴がそのままキャンペーン参加につながります。

プレゼント内容





賞品はカード型旅行券のJTBトラベルギフト5万円分です。

第1弾・第2弾・第3弾の3期間を通じた合計で100名に当たります。

JTBトラベルギフトはカード型で持ち運びやすく、国内外の旅行費用に幅広く利用できる旅行券です。

3つの実施期間はそれぞれ約1週間単位で設けられており、第1弾（5月18日〜24日）・第2弾（6月8日〜14日）・第3弾（6月22日〜28日）の計3回、応募チャンスがあります。

なおシステムトラブルや放送内容の変更等により、予告なくキャンペーンが中断・終了する場合があります。

5万円分のJTBトラベルギフトを賞品に、1日10分の視聴から始められる参加のしやすさが、このキャンペーンの大きな特徴です。

第1弾は5月18日〜24日と実施期間が短いため、早めのエントリーが当選確率を高めます。

中京テレビ「たびたビンゴキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「たびたビンゴキャンペーン」は何期間に分けて実施されますか？

A. 第1弾（5月18日〜24日）・第2弾（6月8日〜14日）・第3弾（6月22日〜28日）の3期間に分けて実施されます。

各期間はそれぞれ約1週間で、期間ごとに対象番組が異なります。

Q. ビンゴカードへの参加はどのように行いますか？

A. キャンペーン期間中にリモコンのdボタンを押してデータ放送にアクセスすることで参加できます。

対象番組を10分視聴するごとに抽選1回分が付与され、視聴が積み上がるほどビンゴに挑戦できる回数が増えます。

Q. 賞品の当選者数と内容は何ですか？

A. 賞品はカード型旅行券のJTBトラベルギフト5万円分で、第1弾〜第3弾の3期間を合わせた合計100名に抽選でプレゼントされます。

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