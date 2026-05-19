視聴10分で旅行券5万円分に応募可能！ 中京テレビ「たびたビンゴキャンペーン」
記事ポイント中京テレビが5月18日〜6月28日に「たびたビンゴキャンペーン」を実施対象番組を10分視聴するごとに抽選1回分を獲得、ビンゴ達成でプレゼントに応募できる賞品はカード型旅行券JTBトラベルギフト5万円分、期間中合計100名に当たる
中京テレビが、視聴しながら旅行券を狙えるキャンペーンを2026年5月18日（月）からスタートします。
リモコンのdボタンひとつでビンゴゲームに参加できる仕組みで、テレビを見るほど当選チャンスが増える設計になっています。
中京テレビ「たびたビンゴキャンペーン」
実施期間：第1弾 5月18日（月）〜24日（日）／第2弾 6月8日（月）〜14日（日）／第3弾 6月22日（月）〜28日（日）対象番組：6:00〜24:00の番組（一部対象外あり）参加方法：リモコンのdボタンを押してデータ放送からビンゴカードに参加賞品：カード型旅行券JTBトラベルギフト5万円分（期間中合計100名）
「たびたビンゴキャンペーン」は、中京テレビ放送が3つの期間に分けて実施するビンゴ型視聴キャンペーンです。
キービジュアルにはヤシの木・飛行機・スーツケース・ヨット・カメラのイラストが配され、夏の旅行シーズンをテーマにしたデザインになっています。
参加方法はシンプルで、キャンペーン期間中にリモコンのdボタンを押してデータ放送にアクセスするだけです。
対象番組を10分視聴するごとに抽選1回分の権利が付与され、視聴回数が積み上がるほどビンゴカードのマス目が埋まっていきます。
参加方法とゲームの仕組み
データ放送画面にはビンゴカードと抽選回数が表示され、「キャッチ！」など対象番組のロゴも確認できます。
対象時間帯は毎日6:00〜24:00の番組で、週によって対象番組が異なります。
10分視聴するたびに抽選1回が積算されるため、日常的なテレビ視聴がそのままキャンペーン参加につながります。
プレゼント内容
賞品はカード型旅行券のJTBトラベルギフト5万円分です。
第1弾・第2弾・第3弾の3期間を通じた合計で100名に当たります。
JTBトラベルギフトはカード型で持ち運びやすく、国内外の旅行費用に幅広く利用できる旅行券です。
3つの実施期間はそれぞれ約1週間単位で設けられており、第1弾（5月18日〜24日）・第2弾（6月8日〜14日）・第3弾（6月22日〜28日）の計3回、応募チャンスがあります。
なおシステムトラブルや放送内容の変更等により、予告なくキャンペーンが中断・終了する場合があります。
5万円分のJTBトラベルギフトを賞品に、1日10分の視聴から始められる参加のしやすさが、このキャンペーンの大きな特徴です。
第1弾は5月18日〜24日と実施期間が短いため、早めのエントリーが当選確率を高めます。
中京テレビ「たびたビンゴキャンペーン」の紹介でした。
よくある質問
Q. 「たびたビンゴキャンペーン」は何期間に分けて実施されますか？
A. 第1弾（5月18日〜24日）・第2弾（6月8日〜14日）・第3弾（6月22日〜28日）の3期間に分けて実施されます。
各期間はそれぞれ約1週間で、期間ごとに対象番組が異なります。
Q. ビンゴカードへの参加はどのように行いますか？
A. キャンペーン期間中にリモコンのdボタンを押してデータ放送にアクセスすることで参加できます。
対象番組を10分視聴するごとに抽選1回分が付与され、視聴が積み上がるほどビンゴに挑戦できる回数が増えます。
Q. 賞品の当選者数と内容は何ですか？
A. 賞品はカード型旅行券のJTBトラベルギフト5万円分で、第1弾〜第3弾の3期間を合わせた合計100名に抽選でプレゼントされます。
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