◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）

広島は、佐々木泰内野手と中村奨成外野手を出場選手登録した。チームは直近の阪神３連戦（甲子園）で２勝１敗と勝ち越し。今月５日の抹消から２週間ぶりに１軍復帰した佐々木は「前のカードに勝ち越して、いい流れできてると思う。しっかりその流れに乗っていけるように」と意気込んだ。

２年目の佐々木は開幕から４番を任されたものの、打率１割８分と低迷。４月中旬以降は下位打線での起用が続き、今月５日に２軍降格。ファーム・リーグでは７試合で打率３割４分５厘という好成績。外野守備にも取り組んでいた。１７日にはドラフト１位・平川蓮外野手が、体調不良で抹消となっていた。

「こうして呼んでもらえたので、期待に応えたいというところが一番。１プレー１プレー、しっかりやっていきたい」

佐々木とともに１軍に昇格した中村奨は、４月３０日の抹消以来、約２０日ぶりの復帰。９年目で初の開幕１軍を勝ち取った今季は２２試合で打率１割６分９厘、０本塁打、０打点と結果を残せず。抹消後は３軍で調整。その後に２軍戦５試合に出場し、直近４試合連続安打をマークしていた。