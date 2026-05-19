千鳥・大悟vsノブ、“推し”めぐって激突でスタジオ波乱 『相席食堂』イクメンパパが2人登場で
タレントのユージとJOYが、きょう19日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）に登場し、千鳥の大悟とノブが激突する事態となる。
【動画】『相席食堂』ユージ＆JOYが登場 千鳥がスタジオで激突の様子
今回は、日々の育児を楽しみながら頑張るパパたちが相席旅に出る「イクメンパパ相席」をお届ける。
福岡県北九州市小倉にやって来たのは、“ベスト・ファーザー イエローリボン賞”と“イクメン オブ ザイヤー”をＷ受賞したこともあるイクメンパパのユージ。実は、ハリウッド俳優の父と元ドミニカ大統領の曽祖父をもつ。
そんなユージの登場に、スタジオの千鳥・ノブは「JOYかどうかもわからない」と茶化すが、大悟は「『ゴゴスマ』でよく見てる」「ユージのほうがしっかりしてる」とフォロー。しかし、小倉の街で声をかけたすべての人から「JOYさん」と言われるユージ。嫌な顔もせず、あっさり受け入れる（？）…。
大分県日田市にやって来たもうひとりのイクメンパパは “イクメン オブ ザ イヤー”を受賞したことのあるJOY。イギリス人の父とモデルの妻をもつ人気タレントだが、ユージとは異なり、オープニングからチャラすぎ。早速、地元の人に聞き込みすると、ご当地グルメの“日田やきそば”を教えてもらう。店によって味が異なるようで、「JOYとユージぐらい違う」と例えられると、「一緒にされたくない！腹立つもん」と、ユージとは正反対の反応。さらに「僕に会ったことで1日が楽しくなってくれたらうれしい」と謎の上から目線。
ここから千鳥の間でユージ vs JOYのバトルが勃発。大悟はJOYに間違えられても控え目でナイスガイな“ユージ推し”、ノブは一緒にされることに怒る上から目線のチャラい“JOY推し”に分かれ、2人のタレント性のジャッジを開始する。
小倉のご当地グルメは“焼きうどん”。ユージは九州の「ご当地麺総選挙」で1位に輝いた焼きうどん専門店で地元の2人と相席し、なんと間違われたJOYになりきり「ユージは俺の二番煎じ」と自虐…。かたや、日田市のご当地グルメ“日田やきそば”の元祖といわれる名店を訪れたJOYは、親子3代のファミリーと相席するが、変顔をしてもお孫さんに完全無視され、勝負は両者ゼロポイントに。
さらに、ユージは小倉で有名と言われている名物おじさんと遭遇。15年前から鉄棒にハマったという“ぐるぐるおじさん”はツッコミどころ満載だが、絶好のチャンスを活かせないユージにノブから“指導”が入る場面も。一方、日田市のJOYも高校生たちの吹奏楽部演奏に遭遇。チアからポンポンを手渡されて乱入するも、イマイチ弾けず、大悟から“指導”が入る。
なかなか、鮮やかなパンチを繰り出すことのできない2人。ユージは小倉城の桜まつりへ、JOYは屋台へ向かう。ようやくここから勝負が動き出す。はたして、どちらが先にポイントを先取するのか、そして勝敗の行方は…。予告編では「千鳥激突で大波乱」の様子が描かれている。
【動画】『相席食堂』ユージ＆JOYが登場 千鳥がスタジオで激突の様子
今回は、日々の育児を楽しみながら頑張るパパたちが相席旅に出る「イクメンパパ相席」をお届ける。
福岡県北九州市小倉にやって来たのは、“ベスト・ファーザー イエローリボン賞”と“イクメン オブ ザイヤー”をＷ受賞したこともあるイクメンパパのユージ。実は、ハリウッド俳優の父と元ドミニカ大統領の曽祖父をもつ。
大分県日田市にやって来たもうひとりのイクメンパパは “イクメン オブ ザ イヤー”を受賞したことのあるJOY。イギリス人の父とモデルの妻をもつ人気タレントだが、ユージとは異なり、オープニングからチャラすぎ。早速、地元の人に聞き込みすると、ご当地グルメの“日田やきそば”を教えてもらう。店によって味が異なるようで、「JOYとユージぐらい違う」と例えられると、「一緒にされたくない！腹立つもん」と、ユージとは正反対の反応。さらに「僕に会ったことで1日が楽しくなってくれたらうれしい」と謎の上から目線。
ここから千鳥の間でユージ vs JOYのバトルが勃発。大悟はJOYに間違えられても控え目でナイスガイな“ユージ推し”、ノブは一緒にされることに怒る上から目線のチャラい“JOY推し”に分かれ、2人のタレント性のジャッジを開始する。
小倉のご当地グルメは“焼きうどん”。ユージは九州の「ご当地麺総選挙」で1位に輝いた焼きうどん専門店で地元の2人と相席し、なんと間違われたJOYになりきり「ユージは俺の二番煎じ」と自虐…。かたや、日田市のご当地グルメ“日田やきそば”の元祖といわれる名店を訪れたJOYは、親子3代のファミリーと相席するが、変顔をしてもお孫さんに完全無視され、勝負は両者ゼロポイントに。
さらに、ユージは小倉で有名と言われている名物おじさんと遭遇。15年前から鉄棒にハマったという“ぐるぐるおじさん”はツッコミどころ満載だが、絶好のチャンスを活かせないユージにノブから“指導”が入る場面も。一方、日田市のJOYも高校生たちの吹奏楽部演奏に遭遇。チアからポンポンを手渡されて乱入するも、イマイチ弾けず、大悟から“指導”が入る。
なかなか、鮮やかなパンチを繰り出すことのできない2人。ユージは小倉城の桜まつりへ、JOYは屋台へ向かう。ようやくここから勝負が動き出す。はたして、どちらが先にポイントを先取するのか、そして勝敗の行方は…。予告編では「千鳥激突で大波乱」の様子が描かれている。