『新しい学校のリーダーズ』のSUZUKAさんが、自身のインスタグラムに眼鏡なしの姿を公開し、話題を呼んでいます。

【写真を見る】【 新しい学校のリーダーズ・SUZUKA 】 LAのステージで“眼鏡なし”熱唱ショット公開 「カッコ良すぎて震える」「男前やんけ」とファン歓喜





投稿された写真は5月16日にアメリカ・ロサンゼルスで開催された最大級の日本音楽フェス「Zipangu」に出演した際のもので、薄暗い照明の中で彼女の存在感が際立っています。









ステージでは、マイクを口元に近づけながら熱唱。黒いジャケットに金色のボタン、赤い蛇柄の腕章という印象的なスタイルで、真剣な表情でパフォーマンスに臨んでいます。









SUZUKAさんは投稿に「My glasses...Fly High」とコメントし、トレードマークの眼鏡をかけていない、新鮮なビジュアルを披露しました。









この投稿に「きゃあああああイケメン」「カッコ良すぎて震える」「めっちゃ男前やんけ！」「ベストショットすぎる」「めちゃくちゃいい表情」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】