先月末まで行われた女子サッカー・ＷＥリーグのクラシエカップで、RB大宮アルディージャWOMENが準優勝に輝いた。

クラブ史上初のタイトルがかかった決勝で敗れはしたが、名門日テレ・東京ヴェルディベレーザを相手にＰＫ戦までもつれる熱戦を演じた。歴史の浅いクラブにとって「間違いなく、歴史を少しだけ動かした」（柳井里奈監督）瞬間だった。

２０２１年の創設当初は、決まった練習場もクラブハウスもなかったという。転換期は２４年。飲料メーカー「レッドブル」グループの一員になると環境が整い、練習後には食堂で定食が食べられるようになった。創設時からチームを知るＭＦ仲田歩夢は「今はすごく良い環境でサッカーをさせてもらっている。若い選手たちに当たり前だとは思ってほしくない」と語る。

サッカー面でも変化があった。最短でゴールに向かうスタイルを徹底。走力やフィジカルがより求められ、走力強化に自主的に取り組む選手も増えた。成果は徐々に結果に表れ、自分たちの戦い方に自信を深めていった。

決勝は、まさに大宮らしく戦った。高い技術を生かしてボールをつなぐ相手に対し、強力なＦＷ陣に手数をかけずにボールを集め、ゴールに迫った。

「この準優勝がどのような価値になるかは今後の私たち次第。『エンブレムに星を』というところにもう一度向き合って、自分たちのスタイルを磨いていけるか」と柳井監督。新たな一歩を刻んだチームは、ぶれずに高みを目指していく。（三枝未来）