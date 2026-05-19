女優でタレントの鈴木紗理奈（48）は19日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。学歴社会の理想と現実に対して正論を熱く語り、「すみませんこんな中卒で、正論ぶちかまして」と語るひと幕があった。

この日の放送では、大手学習塾の元講師の男（35）が近大の入学試験のため、受験生になりすまして英検を受けたり出願したとして、偽計業務妨害などの疑いで18日、大阪府警に逮捕されたニュースを取り上げた。受験生は元講師の教え子で、合格となったが、その後取り消しになった。近大に出した願書には、容疑者が元教え子の顔の写真と自身の顔の写真をAIで合成したものが使われた可能性が指摘されており、元教え子の家族が入学後の学生証の写真が実物と異なることに気付き、今回の事態が発覚したとも伝えた。

コメントを求められた鈴木は「学歴社会で、たとえばどこの大学を出たというだけでいい企業に入れるなら、ちょっとあんたに似てるよ、くらいで黙っていたりも…」と言いながら「でも、そもそもその前に、そもそも学歴社会にすごい疑問があって…」と勢いよく切り出し、MCのフリーアナウンサー石井亮次に「そもそものそもそもですね。いいでしょう。聴きましょう」と促されると、鈴木は「聴いてくれます？」として、熱弁を振るい始めた。 「企業も、この大学だから（学生を）とるみたいな仕組みとかがあるから、こういうことが起こるわけじゃないですか。いい大学入っても勉強しない子もいっぱいいて、そもそも本来、その子が勉強したい科目がある大学に行って、大学時代に自分がやりたい勉強をする、っていうのが学問ですよね？」と主張した。

石井が「正論です！」ときっぱり応じると、鈴木は「すいません。こんな中卒で正論ぶちかまして…」とやや恐縮した様子だったが、石井に「いえいえいえ、大事なことです」と畳みかけられると、持論を再開。「なんか、みんなが意味のないことを…こういうことだって全然意味がないけど、こういう肩書を背負ったらいいところで働けるんだよとかいう、全部本質とずれた社会みたいなのになっているなあ、みたいな」と続け、「本人に合った学校に行く方がよほど将来のためになるけど、そういう仕組みになっていないということが気になるな、みたいな」と訴えた。

これに石井は「最近、私はゴゴスマを見た視聴者の方に『火曜日の紗理奈ちゃん、ええな。ちゃんとしたこと言うてくれるあの子は』と言われる。『横の岡田（圭右）さんはおもろいな』と。なかなか（2人は）いいコンビになっています」と2人を持ち上げた。鈴木は「そうですか？」とまんざらでもない表情をみせた。

その上で「ネットでは、『鈴木紗理奈、論点ずれる』ってよく言われる」と訴えると、石井は「論点ずれて当たり前。それぞれの考えがあるんだから」と、絶妙フォロー。岡田が「笑いがズレている」と、自身への評価を念頭に発言すると、石井は「それも個性」と応じ、鈴木は「ズレたコンビの火曜日でお届けしています」と、カメラに向かって笑ってみせた。