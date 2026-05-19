ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラは今夏MF守田英正を獲得できると自信を持っているようだ。英『Football Insider』が報じている。



2022年夏よりプレイするスポルティングを今夏退団し、新天地が注目されている守田。今シーズンは公式戦49試合で1ゴール5アシストを記録しており、リーグ最終節では見事なバックヒールでのアシストも決めた。



惜しくもW杯のメンバーには選ばれなかった守田だが、欧州での評価は高く、田中碧が所属するリーズ、そしてジョゼ・モウリーニョの復帰が近づくレアル・マドリードが興味を示していると考えられている。





特にリーズは守田獲得へ熱心だと噂されており、獲得レースで先頭を走っていると報じられているが、同メディアによると、ヴィラはリーズを出し抜いて移籍を実現させることができる可能性が十分にあると自信を持っている模様。ヴィラはすでにCL出場権を獲得していて、来季に向けた戦力アップに熱心だが、PSRの制限があり、フリーで獲得することができる守田は魅力的な選択肢に浮上しているとのこと。また「自分たちが次の移籍先として最適なクラブであることを納得させることができると楽観視している」とも同メディアは伝えており、ヴィラは争奪戦を制することができると考えているようだ。そして多くのクラブが注目しているユーリ・ティーレマンスはヴィラに残留する見込みだというが、エメリはさらに守田を加えることで中盤の層を厚くしたいと考えていて、同メディアは「仮に彼が加入したとしても、必ずしもティーレマンスの退団を意味するわけではない」と主張している。多くの欧州クラブから関心が寄せられ、現在守田はあらゆる選択肢を検討しているようだが、今夏の去就はいかに。