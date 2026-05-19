「身長差が微笑ましい」17歳フィギュア女子と長身右腕が「近づいてみたら…」MLB始球式に反響続々

島田麻央がMLBの始球式を務めた(C)Getty Images

フィギュアスケート女子の島田麻央（木下グループ）が、現地時間5月16日に行われたエンゼルスードジャース戦で始球式を務め、その様子が「木下グループ」所属の選手をマネジメントするKSMのインスタグラムでも公開されている。

【写真】「ユニホーム姿すごくかわいいですよ」島田麻央、始球式の様子をチェック

インスタには「マウンド上でのジャンプでは歓声が さらに美しいフォームで見事ノーバンド投球」と綴られ、エンゼルスのユニホーム姿や、マウンド手前でジャンプを決めた姿、ボールを投げ込む写真などが掲載されている。

また、身長198センチの長身を誇るエンゼルスの右腕ライアン・ジョンソンとの写真では、152センチの島田との身長差を比較し「近づいてみたらその差にびっくり」と記されていた。