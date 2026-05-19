「身長差が微笑ましい」17歳フィギュア女子と長身右腕が「近づいてみたら…」MLB始球式に反響続々
島田麻央がMLBの始球式を務めた(C)Getty Images
フィギュアスケート女子の島田麻央（木下グループ）が、現地時間5月16日に行われたエンゼルスードジャース戦で始球式を務め、その様子が「木下グループ」所属の選手をマネジメントするKSMのインスタグラムでも公開されている。
【写真】「ユニホーム姿すごくかわいいですよ」島田麻央、始球式の様子をチェック
インスタには「マウンド上でのジャンプでは歓声が さらに美しいフォームで見事ノーバンド投球」と綴られ、エンゼルスのユニホーム姿や、マウンド手前でジャンプを決めた姿、ボールを投げ込む写真などが掲載されている。
また、身長198センチの長身を誇るエンゼルスの右腕ライアン・ジョンソンとの写真では、152センチの島田との身長差を比較し「近づいてみたらその差にびっくり」と記されていた。
この投稿にファンからは「麻央ちゃんの野球のユニホーム姿がとっても新鮮です」「麻央ちゃん、ユニホーム姿すごくかわいいですよ」「またお姉さん度が増して美しくなった」「麻央ちゃん可愛すぎます」「娘とお父さんのような身長差が微笑ましいです」と、続々とコメントが寄せられていた。
17歳の島田は年齢制限によって今年2月のミラノ・コルティナ五輪には出場できなかったが、世界ジュニア選手権では4連覇を達成し、来季のシニアデビューに期待が高まっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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