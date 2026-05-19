◆東都大学野球春季リーグ戦最終週第１日▽中大６―５東洋大（１９日・神宮）

第４週を終えて勝ち点１で最下位の可能性がある２校の戦いは、中大が先勝した。

チームに勢いを与えたのは、４番・ＤＨの高橋徹平（２年＝関東第一）。１回２死二塁から先制の左前タイムリーを放つと、２―０の３回無死二塁では左中間を破る二塁打で２打点目を挙げた。

その後も着実に加点し、４回で６―０と大きくリード。５回以降、東洋大の反撃に遭い１点差まで詰め寄られたが、４人の継投で逃げ切った。

高橋は６日の立正大戦の一塁守備で送球が顔面に当たり、眼窩底（がんかてい）のヒビ、眼窩内壁（がんかないへき）の骨折と全治約１か月のけがを負った。翌日の試合はベンチを外れたが、１６日から打撃練習を再開し、ＤＨで戦列に復帰した。「守備では貢献できない。自分はバットしかないと思っていました」と高橋。清水達也監督（６１）は「ウチの４番ですから」と言ってうなずいた。

２０日の２回戦で連勝して勝ち点を挙げれば、入れ替え戦回避が決まる。指揮官は「何が何でも、という気持ちで明日も勝ちたい」と言葉に力を込めた。