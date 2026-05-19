【あすから】キム・ミョンス（エル）、“その日”を何度も繰り返す… 韓国ドラマ『君を守りたい〜ONE MORE TIME〜』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・ミョンス（エル）が主演する韓国ドラマ『君を守りたい〜ONE MORE TIME〜』（全8話）が、あす20日より「KBS World」で放送される（月〜金 後8：15〜）。
【場面ショット】キム・ミョンスのかわいい表情も
同作は、韓国で話題のWEB漫画『別れた翌日』をドラマ化したファンタジーラブコメディー。キム・ミョンスが無名バンドのリーダー ユ・タンを演じる。
バンドも彼女も捨てて新しい人生を歩むはずだったユ・タンだが、不思議なことに同じ日を何度も繰り返すことに。しかもその日は、元彼女が事故に合い死んでしまう日だった。ユ・タンは果たして彼女を救えるのか。キム・ミョンス＆ユン・ソヒが繰り広げる初恋のような甘酸っぱい胸キュンシーンもみどころとなっている。
■あらすじ
無名バンドのリーダー ユ・タン（キム・ミョンス）。音楽にも恋愛にもうんざりしていたユ・タンにチャンスが訪れる。大手レコード会社の取締役で美人のカン理事からメジャーデビューを提案される。バンドも恋愛も捨てて新しい人生をスタートするはずだったが、不思議なことに新しい人生をはじめようとしていた“その日”を何度も繰り返すことになってしまい…。
■キャスト：キム・ミョンス (エル)、ユン・ソヒ、イ・テイム、ジス (TAHITI) ほか
■演出：ナム・ギフン
■脚本：ユ・ビョンウ
【場面ショット】キム・ミョンスのかわいい表情も
同作は、韓国で話題のWEB漫画『別れた翌日』をドラマ化したファンタジーラブコメディー。キム・ミョンスが無名バンドのリーダー ユ・タンを演じる。
バンドも彼女も捨てて新しい人生を歩むはずだったユ・タンだが、不思議なことに同じ日を何度も繰り返すことに。しかもその日は、元彼女が事故に合い死んでしまう日だった。ユ・タンは果たして彼女を救えるのか。キム・ミョンス＆ユン・ソヒが繰り広げる初恋のような甘酸っぱい胸キュンシーンもみどころとなっている。
無名バンドのリーダー ユ・タン（キム・ミョンス）。音楽にも恋愛にもうんざりしていたユ・タンにチャンスが訪れる。大手レコード会社の取締役で美人のカン理事からメジャーデビューを提案される。バンドも恋愛も捨てて新しい人生をスタートするはずだったが、不思議なことに新しい人生をはじめようとしていた“その日”を何度も繰り返すことになってしまい…。
■キャスト：キム・ミョンス (エル)、ユン・ソヒ、イ・テイム、ジス (TAHITI) ほか
■演出：ナム・ギフン
■脚本：ユ・ビョンウ