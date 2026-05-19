山本由伸好投報われず4敗目　ドジャース首位陥落も大谷翔平は状態上向き　三宅正治キャスター「明日一発出る！」

◆サンディエゴ・パドレス1ー0ロサンゼルス・ドジャース 18日（日本時間19日午前10時40分試合開始、ペトコパーク）

ドジャースの大谷翔平選手が3試合連続のマルチヒット。

山本由伸投手は4勝目をかけて、首位攻防戦のマウンドに上がりました。

ドジャースは敵地でライバル、パドレスとの首位攻防3連戦。

負ければ首位陥落となる大一番に山本投手が登板。

初回、高めに浮いたスプリットを狙われレフトスタンドへ。

先制点を許します。

それでもこれで崩れないのがエース山本。

鋭い変化球で三振を奪うなど追加点を許しません。

援護したい打線は6回、大谷選手の第3打席。

キャッチャー前のボテボテの当たりも俊足を飛ばして内野安打！5試合連続ヒットでチャンスを広げますが、得点にはつながりません。

山本投手は初回以降、三塁を踏ませないピッチングで7回を投げきり1失点でマウンドを降ります。

追いかけるドジャースは8回、大谷選手の第4打席。

大谷選手が3試合連続のマルチヒットで三塁一塁とチャンスを広げます。

しかしあと1本が出なかったドジャース。

山本投手の好投実らずドジャースは0−1でパドレスに敗れ、チームもナ・リーグ西地区首位陥落です。

遠藤玲子キャスター：

山本投手、いいピッチングなのに、なかなか勝ちがつかない。

三宅正治キャスター：

ヒット3本ですからね。7回を投げて失点1、奪三振8、今シーズン最多の107球、これで勝ち投手になれないという…。

ただ、やはり今回も立ち上がりの失点、それもまた、一発を浴びるという。ここは課題だと思いますけど、その後は、変化球、やはりスプリットが抜群に良くて、山本投手らしさ出たんですけどね。

榎並大二郎キャスター：

二桁得点するときもあるから、それを取っておいてほしいですけどね、ちょっとね…。

三宅正治キャスター：

大谷選手は2本のヒット、8回にはしぶとくライトへ運んでチャンスを広げたんですが、チームにあと1本が出なかった。

これでドジャースは首位陥落なんですが、大谷選手は3試合連続マルチヒット。すごく状態が上がっていて、明日の先発、それほど強いピッチャーじゃないので、久しぶりに言いましょうか。

明日、久々の一発が、出るね！

（「イット！」5月18日放送より）