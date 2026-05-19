子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが5月18日、自身の公式ブログを更新。ヘアスタイルの悩みについて明かしました。



【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん 「このまっすぐな髪型は 今現在 自分では出来ない髪型なのです」 帯状疱疹で抜けた髪が「抗がん剤の影響でクリクリの癖毛＆短い」



前日の投稿で美容院へ行ったことを報告し、ストレートヘアにした画像をアップした古村さんは、「このまっすぐな髪型は 今現在 自分では出来ない髪型なのです」と投稿。





その理由として「今の私の髪は帯状疱疹で抜けた髪が最近生えてきました」「その髪が抗がん剤の影響でクリクリの癖毛＆短い」「それを自分でストレートヘアにするのは難しいのです」と髪の悩みを明かしています。





美容院で美しいストレートヘアに仕上げてもらった古村さんは「私のように

左右全く違う髪質でも 全部ストレートにしてくれると心がとっても満たされました」と、感謝の言葉を綴っています。





古村さんは19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、21歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。





【古村比呂さんのがん闘病経緯】

2012年3月：子宮頸がんのため、子宮を全摘出

2017年3月：がんの「再発」を公表

2017年11月：がんの「再々発」を公表

2023年1月：がんの「再々再発」を公表

【担当：芸能情報ステーション】