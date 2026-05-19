「少年の詩」「人にやさしく」「TRAIN-TRAIN」――ザ・ブルーハーツ、伝説の1991年NHKホール公演をBSP4K＆NHK BSで放送 最新リマスター映像
ロックバンド、ザ・ブルーハーツが1991年6月12日、13日にNHKホールで行ったライブの模様が、最新のリマスター映像で放送される。5月29日にBSP4K、6月13日にNHK BSでオンエアされる。
【写真】マーシー、河ちゃん、梶くんのソロショットも！『伝説のコンサート“ザ・ブルーハーツ”』より
1987年にリリースしたメジャーデビューシングル「リンダリンダ」で若者を中心に人気に火がつき、またたく間に日本を代表するロックバンドになったザ・ブルーハーツ。そんなザ・ブルーハーツがバンドシーンの頂点に躍り出るきっかけとなったライブが、最新のリマスター映像で届けられる。
同ライブは、バンドがアルバム『Bust Waste Hip』発表後に行った全国ツアー『全日本 EAST WASTE TOUR’91』のファイナル公演。前年には初の海外ツアーを敢行し、代表曲となった6thシングル「情熱の薔薇」のリリース、そして『Bust Waste Hip』のリリースと、脂が乗りきっていた時期のライブとなる。
「少年の詩」「人にやさしく」「TRAIN-TRAIN」――披露される楽曲はアンセム感あふれるストレートなロックチューンであるだけでなく、解散から30年を経たいまもCM、ドラマ、映画などに数多く使用され、時代を超えて愛される普遍性に満ちている。
ヒット曲の数々はもちろん、演奏やパフォーマンス、客席の興奮と、すべてが一体となった充実期ならではの熱量あふれる映像となっており、当時からのファンはもちろん、はじめてザ・ブルーハーツのパフォーマンスに触れる世代にとっても貴重な機会となる。
■放送予定
5月29日（金） 後9：00〜後9：55 ＜BSP4K＞
6月13日（土） 後11：10〜翌0：05 ＜NHK BS＞
【写真】マーシー、河ちゃん、梶くんのソロショットも！『伝説のコンサート“ザ・ブルーハーツ”』より
1987年にリリースしたメジャーデビューシングル「リンダリンダ」で若者を中心に人気に火がつき、またたく間に日本を代表するロックバンドになったザ・ブルーハーツ。そんなザ・ブルーハーツがバンドシーンの頂点に躍り出るきっかけとなったライブが、最新のリマスター映像で届けられる。
「少年の詩」「人にやさしく」「TRAIN-TRAIN」――披露される楽曲はアンセム感あふれるストレートなロックチューンであるだけでなく、解散から30年を経たいまもCM、ドラマ、映画などに数多く使用され、時代を超えて愛される普遍性に満ちている。
ヒット曲の数々はもちろん、演奏やパフォーマンス、客席の興奮と、すべてが一体となった充実期ならではの熱量あふれる映像となっており、当時からのファンはもちろん、はじめてザ・ブルーハーツのパフォーマンスに触れる世代にとっても貴重な機会となる。
■放送予定
5月29日（金） 後9：00〜後9：55 ＜BSP4K＞
6月13日（土） 後11：10〜翌0：05 ＜NHK BS＞