【 天木じゅん 】 愛車「Mercedes-Benz SLK200」と笑顔ショットに ファン反響 「車運転 見たい」「リアル天使」
タレント・俳優の天木じゅんさんが自身のインスタグラムを更新。
愛車「Mercedes-Benz SLK200」とのショットを公開しました。
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天木じゅんさんは「真っ白が好き♡♡♡」「#天木code」と綴ると、白い衣装姿の写真をアップ。
続けて「私の愛車」「#mercedesbenz」「#SLK200」と、ハッシュタグを添えて、真っ赤なオープンカーに座り、微笑むショットを公開しました。
この投稿にファンからは「じゅんちゃん♡可愛い 車は真っ赤でお互いにいいじゃん❤」・「車運転 見たい」・「リアル天使なんよ」・「愛車は赤なんですね」などの反響が寄せられています。
今年１月、天木じゅんさんは自身の愛車が納車された際に「私事ではございますが、夢だった赤のオープンカー を納車しました❤」「Mercedes-Benz SLK200」「乗り心地最高です」「自動オープンなのでいっつもオープンカーですww」と、インスタグラムで報告していました。
【 天木じゅんさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
誕生日：1995年10月16日
趣味：サウナ、ゴルフ、麻雀、ポーカー
特技：ダンス、料理、SNSのフォロワー増やし
資格・免許：サウナ・スパプロフェッショナル、サウナ・スパ健康アドバイザー、熱波師検定B
出身地：兵庫県
血液型：A型
【担当：芸能情報ステーション】