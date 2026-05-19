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タレント・俳優の天木じゅんさんが自身のインスタグラムを更新。
愛車「Mercedes-Benz SLK200」とのショットを公開しました。

【写真を見る】【 天木じゅん 】　愛車「Mercedes-Benz SLK200」と笑顔ショットに　ファン反響　「車運転　見たい」「リアル天使」



天木じゅんさんは「真っ白が好き♡♡♡」「#天木code」と綴ると、白い衣装姿の写真をアップ。

続けて「私の愛車」「#mercedesbenz」「#SLK200」と、ハッシュタグを添えて、真っ赤なオープンカーに座り、微笑むショットを公開しました。
 



この投稿にファンからは「じゅんちゃん♡可愛い　車は真っ赤でお互いにいいじゃん❤」・「車運転　見たい」・「リアル天使なんよ」・「愛車は赤なんですね」などの反響が寄せられています。
 



今年１月、天木じゅんさんは自身の愛車が納車された際に「私事ではございますが、夢だった赤のオープンカー　を納車しました❤」「Mercedes-Benz SLK200」「乗り心地最高です」「自動オープンなのでいっつもオープンカーですww」と、インスタグラムで報告していました。
 



【　天木じゅんさん　プロフィール　※公式サイトより引用※　】

誕生日：1995年10月16日
趣味：サウナ、ゴルフ、麻雀、ポーカー
特技：ダンス、料理、SNSのフォロワー増やし

資格・免許：サウナ・スパプロフェッショナル、サウナ・スパ健康アドバイザー、熱波師検定B

出身地：兵庫県
血液型：A型

 



【担当：芸能情報ステーション】